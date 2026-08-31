"الأعلى للإعلام" يتلقى شكوى من السكك الحديدية ضد عدد من صفحات "الفيسبوك"

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، عددًا من الشكاوى ضد صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع إخباري، تتعلق بنشر أخبار ومعلومات غير صحيحة من شأنها الإساءة إلى الشاكين.

وشملت الشكاوى المقدمة إلى المجلس، شكوى من شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والتابعة لوزارة النقل، ضد عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لقيام تلك الصفحات باستخدام اسم وشعار الشركة دون الحصول على إذن منها، إلى جانب نشر أخبار ومعلومات ومحتوى غير صحيح، من شأنه الإساءة إلى الشركة وقياداتها والعاملين بها.

وتضمنت الشكاوى أيضًا شكوى من المهندس ياسر محمد إبراهيم إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ضد أيمن أبو عايد مدير تحرير الأهرام وعضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سابقًا، بدعوى نشر محتوى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن أخبارًا غير صحيحة عن الشاكي.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكاوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما ورد بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.