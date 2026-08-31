ميسي يعلن اعتزاله الدولي مع الأرجنتين برسالة مؤثرة

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده، موجهًا رسائل مؤثرة إلى الجماهير.

وقال ميسي في بيان، نشره عبر حساباته الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جاء كالتالي:

بعد كل هذا الوقت الذي انقضى منذ المباراة النهائية، وبعد تفكير عميق، أودّ أن أعلن للجميع اعتزالي اللعب مع المنتخب الوطني…

كان قرارًا مؤلمًا، ولا يزال يؤلمني، لكنني أدرك أنه الوقت المناسب. أقسم أنني بذلت قصارى جهدي دائمًا، ليس فقط في السنوات الأخيرة التي فزنا فيها بكل شيء، بل قبل ذلك أيضًا. لطالما قاتلت وبذلت كل ما في وسعي من أجل هذا القميص، لأجلب لكم السعادة وأجعلكم فخورين بانتمائكم للأرجنتين من خلال كرة القدم.

لم يتبقَّ الكثير من الوقت، والفصول تُطوى، وهذا الفصل يؤلمني بشدة. أحببت، وسأظل أحب، الانتماء إلى المنتخب الوطني. لقد بذلت كل ما أملك؛ ليس لديّ المزيد لأقدمه، فضلًا عن ذلك، هناك لاعبون شباب رائعون يأتون من بعدي ويستحقون أن يكونوا هناك.

شكرًا لكم جميعًا على كل الحب والدعم طوال هذه السنوات العشرين. سأفتقد سماعكم من داخل الملعب. الآن سأكون واحدًا منكم، أشجعكم وأدعمكم من المدرجات (في السراء والضراء، بل وأكثر).

شكرًا لعائلتي على وجودها الدائم بجانبي، وعلى مرافقتها لي في هذه الرحلة الجميلة والصعبة. شكرًا لكل مدرب وزميل وإداري تشرفت بمشاركة هذه التجربة معهم. سأحمل معي ذكريات ولحظات لا تُنسى.

أغادر وأنا أشعر براحة البال والفخر لأنني منحتكم، مع زملائي، لحظاتٍ ساحرة. كان من الرائع مشاركة هذه اللحظات معكم جميعًا. أحبكم!

شكرًا لله على أن جعلتني أرجنتينيًا.

هيا يا أرجنتين!

*كتبت هذه الكلمات في 21 يوليو، بعد يومين من المباراة النهائية. واليوم، بعد ما حدث لوالدي، أنا أكثر اقتناعًا من ذي قبل.