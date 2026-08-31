رافينيا وفيرمين أمام تحدٍ تاريخي مع برشلونة بعد إنجاز ميسي

يخوض رافينيا وفيرمين لوبيز، ثنائي برشلونة، مواجهة رايو فاييكانو الليلة بطموح مواصلة بدايتهما التهديفية المميزة في الدوري الإسباني، والاقتراب من إنجاز تاريخي غاب عن لاعبي الفريق منذ ليونيل ميسي.

ونجح كل من رافينيا وفيرمين في التسجيل خلال أول جولتين من الليجا، بعدما أحرز كل لاعب هدفين أمام إلتشي، قبل أن يعود الثنائي لهز الشباك في مواجهة أتلتيك بلباو، ليصبحا أبرز مصادر الخطورة الهجومية لبرشلونة مع بداية الموسم.

ويحتاج الثنائي إلى التسجيل مجددًا أمام رايو فاييكانو، من أجل الوصول إلى الشباك في أول 3 جولات متتالية، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب من برشلونة منذ ميسي في موسم 2020-2021.

كان ميسي قد سجل في أول 3 مباريات من ذلك الموسم، ليكون آخر لاعب بقميص برشلونة يحقق هذه البداية التهديفية في الدوري الإسباني.

ولا يقتصر التحدي على مواصلة التسجيل فقط، إذ يسعى رافينيا وفيرمين إلى وضع اسميهما ضمن قائمة محدودة من لاعبي برشلونة الذين نجحوا في هز الشباك خلال الجولات الثلاث الأولى من الليجا.

يأتي هذا التحدي في وقت يعتمد فيه برشلونة بشكل واضح على الثنائي هجوميًا، خاصة مع انتظار تدعيم الخط الأمامي بصفقة جديدة، ما يمنح رافينيا وفيرمين أهمية أكبر في بداية مشوار الفريق.

ويبحث برشلونة عن تحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري، بينما ستكون مواجهة رايو فاييكانو فرصة أمام الثنائي لمواصلة التألق وكتابة بداية استثنائية بألوان الفريق الكتالوني.