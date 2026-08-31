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رئيس مركز تغير المناخ يحذر: «النينيو» يهدد مصر.. والصيف قد يمتد للخريف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس مركز تغير المناخ يحذر: «النينيو» يهدد مصر.. والصيف قد يمتد للخريف

المناخ
المناخ

أكد محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن ظاهرة «النينيو» تعد ظاهرة مناخية طبيعية تحدث في منطقة من المحيط الهادئ، نتيجة ارتفاع درجة حرارة المحيط، ما يؤدي إلى صعود كتل هوائية محملة ببخار الماء، والتي تسهم في حدوث الأعاصير والعواصف والأمطار في بعض المناطق، بينما تتسبب في الجفاف بمناطق أخرى.

وأضاف فهيم، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن ظاهرة «النينيو» تتأثر بتغير المناخ وتؤثر بدورها على المنظومة المناخية، مشيرًا إلى أن ظاهرة «السوبر نينيو» كان متوقعًا أن تتسبب في تداعيات مناخية كبيرة على سطح الأرض.

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة حذر من تداعيات الظاهرة وما قد تسببه من مشكلات مناخية، مؤكدًا أن تداعيات تغير المناخ قد تكون أكثر صعوبة من الحروب، قائلًا: «فما رأيناه من كام يوم في نيبال وغرب الصين لا يمكن حد يتخيله أبدًا».

وأعلن رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن تأثير الظاهرة من المتوقع أن يمتد إلى نطاقات جغرافية أبعد، من بينها شمال أفريقيا وأوروبا ومصر، لافتًا إلى احتمالية امتداد فصل الصيف في مصر هذا العام ليشمل جزءًا من فصل الخريف، أو أن يشهد الخريف والشتاء أمطارًا غزيرة ودرجات حرارة شديدة البرودة.

وأوضح أن فصل الخريف يُعد فصلًا انتقاليًا ينتقل خلاله الطقس تدريجيًا من حرارة الصيف إلى برودة الشتاء، إلا أن تغير المناخ أدى إلى تراجع هذا التدرج، قائلًا: «معروف إن الخريف فصل انتقالي ينقل الأجواء من الصيف الحار للشتاء بالتدريج، وبسبب تغير المناخ مفيش تدريج».

ولفت فهيم إلى ضرورة تحديث التصور التقليدي لمناخ مصر، موضحًا أن وصف المناخ بأنه «حار جاف صيفًا ودافئ ممطر شتاءً» لم يعد يعكس التغيرات المناخية الحالية، في ظل تسجيل موجات من الحرارة الشديدة صيفًا، وانخفاضات كبيرة في درجات الحرارة شتاءً، قد تصل في بعض السنوات إلى حد ظهور الثلوج على الزراعات.

وشدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ على أهمية تغيير سلوك المواطنين وتعزيز الوعي بالمناخ، مؤكدًا ضرورة متابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية قبل الخروج من المنزل، للتعرف على حالة الطقس واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

النينيو درجة حرارة تغير المناخ المناخ

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