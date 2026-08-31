الجرح لم يلتئم وظل ينزف..أكرم السعدني يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمحمد التاجي

نعى الكاتب الصحفي أكرم السعدني، الفنان الراحل محمد التاجي، الذي رحل عن عالمنا امس، معربًا عن حزنه لفقدان صديقه، وكاشفًا عن تفاصيل علاقته بالفنان الراحل وصديقه المقرب خيري المحلاوي.

وكتب أكرم السعدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اليوم افتقدت صديق عزيز على قلبي».

وتحدث السعدني عن العلاقة التي جمعت بين محمد التاجي وخيري المحلاوي، واصفًا إياها بأنها من أطرف وأمتع العلاقات، قائلًا: «كانت العلاقة بين محمد التاجي وخيري المحلاوي من أمتع وأظرف ما يكون، تقدر تقول توم وجيري النموذج المصري».

وأضاف: «الاتنين اللي بيشتموا بعض وينتقدوا بعض ويسخروا من بعض ونازلين تأليس على بعض ليل نهار، ولكن لا يمكن لواحد منهم يستغني عن التاني»، موضحًا أن الصديقين كانا يتواصلان يوميًا للاطمئنان على أحوال بعضهما وصحتهما وأسرتيهما.

وكشف الكاتب الصحفي أن خيري المحلاوي كان أول من علم بتدهور الحالة الصحية لمحمد التاجي بعد خضوعه للعملية الجراحية، موضحًا أن الفنان الراحل دخل غرفة العناية المركزة لمدة يومين، إلا أن الجرح لم يلتئم وظل ينزف.

وأشار أكرم السعدني إلى أن محمد التاجي لم يخبر أحدًا بتفاصيل حالته سوى صديق عمره خيري المحلاوي، قبل أن يرحل عن عالمنا، مختتمًا نعيه بكلمات مؤثرة: «وسبقنا إلى دار الحق.. ألف رحمة ونور عليك يا أطيب الناس».