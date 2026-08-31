الكشف عن رام بروماستر سيتي 2027 عالميًا.. بهذا السعر

كشفت رام رسميًا عن بروماستر سيتي 2027 الجديدة كليًا، لتدخل إلى قطاع المركبات التجارية الخفيفة المقدمة عالميًا، من خلال تصميم فان للاستخدامات المهنية ونقل الركاب والبضائع.

محرك رام بروماستر سيتي 2027

تحصل رام بروماستر سيتي 2027 على محرك بنزين مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.6 لتر مع شاحن توربيني، ويولد قوة تبلغ 166 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 299 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع اعتماد نظام دفع أمامي.

رام بروماستر سيتي 2027

تصميم رام بروماستر سيتي 2027

تصل سعة منطقة التحميل إلى 4,728 لترًا، وتحصل رام بروماستر سيتي 2027 على مجموعة من التجهيزات الخارجية التي تمنحها مظهرًا عمليًا، من بينها عجلات بقياس 17 بوصة ومصابيح LED. كما تأتي الواجهة الأمامية بشبكة سوداء متعددة الفتحات الهوائية.

رام بروماستر سيتي 2027

تجهيزات رام بروماستر سيتي 2027

تضم المقصورة شاشة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 10 بوصات، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف ومدفأة، كما تتوفر تجهيزات أخرى تشمل نظامًا صوتيًا وترفيهيًا، ومكيف هواء، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف.

رام بروماستر سيتي 2027

وتتضمن رام بروماستر سيتي 2027 عددًا من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، وفي مقدمتها نظام التحذير من التصادم الأمامي، إلى جانب المكابح التلقائية في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى مانع الانغلاق للمكابح، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح.

رام بروماستر سيتي 2027

سعر رام بروماستر سيتي 2027 عالميًا

يبدأ سعر رام بروماستر سيتي 2027 عالميًا من 37,400 دولار أمريكي لفئة Tradesman Cargo، بينما يبلغ سعر فئة SLT Cargo نحو 38,900 دولار.

رام بروماستر سيتي 2027

أما فئة Tradesman Passenger Wagon فيبدأ سعرها من 40,100 دولار، في حين يصل سعر SLT Passenger Wagon الأعلى تجهيزًا إلى 41,600 دولار أمريكي، وذلك قبل احتساب رسوم الشحن.