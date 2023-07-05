بسعر لا يصدق .. رام 3500 رباعية الدفع بتعديلات تراك هاوس| صور

أعلنت شركة تراك هاوس عن سياراتها الجديدة المعدلة من طراز BCR الجديد، وهي في الأصل سيارة رام 3500 التي تنتمي الي فئة السيارات التي تعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

تراك هاوس تقوم بتعديل سيارة رام 3500 لـ تصبح منزل متنقل

سيارة رام 3500 المعدلة عبارة عن منزل متنقل بالسيارة، تم صناعة هيكلها من الياف الكربون، وتحتوي علي نظام ديناميكي للهواء HiPR Foils في الجزء العلوي الذي يسمح بمرور الهواء عبر جوانب الهيكل، وبها مساحات داخلية كبيرة بارتفاعات ثابتة، وحجرة طعام على شكل حرف U في الخلف ، وبها أيضا مساحة تتسع إلى 4 أشخاص .

ويحتوي منزل رام الجديد BCR على مطبخ، وميكروويف، وفرن، وحوض واسع ، وثلاجة ذات درجين، ويوجد بها أيضا مكتب مجهز بالكامل للعمل عن بعد أثناء التنقل، ويعمل المنزل علي بطارية من الليثيوم.

تراك هاوس تقوم بتعديل سيارة رام 3500 لـ تصبح منزل متنقل

تقف سيارة رام 3500 علي إطارات مقاس 40 بوصة، وبها صداد أمامي صلب يمكنه أن يتحمل رافعة، ومدخل هواء مرتفع، وتمتلك 5 أبواب .

- سعر دودج رام 3500 رباعية الدفع

تراك هاوس تقوم بتعديل سيارة رام 3500 لـ تصبح منزل متنقل

لم تكشف تراك هاوس عن السعر الرسمي للسيارة حتي الآن ، ولكن يتوقع أن يصل سعرها الي 400 ألف دولار، أي ما يعادل 12 مليون جنيه مصري تقريباً.