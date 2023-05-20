وحش معدل.. سوبر ترك 4x4 بجينات جديدة خارقة | شاهد

اعلنت شركة أبوكالايبس Manufacturing ومقرها فلوريدا عن أحدث مشاريعها ، وهى الكشف عن شاحنة سوبر ترك 4x4 مستنده الى رام 1500 ، وهى في الواقع النسخة ذات الأربع عجلات من الشاحنة جاجرنوت 6x6 ، والتي تم الكشف عنها العام الماضي .

شاحنة سوبر ترك 4x4

وتاتى شاحنة سوبر ترك 4x4 ، بمحرك قوى للغاية ، وهو هيلكات V8 فائق الشحن سعة 6.2 لترًا بقوة 850 حصانًا، و يبلغ طولها 83 بوصة وعرضها 98 بوصة وطولها 240 بوصة .

وتاتى شاحنة سوبر ترك 4x4، بتجهيزات خاصة بالطرق الوعره تجاويف عالية للعجلات من اجل اجتياز اصعب الطرق ، فتبلغ الإطارات الكبيرة مقاس 40 بوصة بعجلات SFJ الأنيقة مقاس 22 بوصة وتساهم في الارتفاع الهائل للسيارة.

شاحنة سوبر ترك 4x4

وتقول شركة أبوكالايبس Manufacturing ، ان شاحنة سوبر ترك 4x4 ، قادرة على اجتياز منحدر على بعد عشرة أقدام من الأرض دون عوائق أو تعرض تعليقها للخطر. يمكن للسائق الاختيار من بين خمسة أوضاع للقيادة على الطرق الوعرة والتي تعدل الصدمات والتعليق وفقًا لذلك ، وهي - Sport و Drag Race و Baja و Rock و Mud. كما يسمح لك الوضع المخصص أيضًا ببرمجة تفضيلاتك أو اختياراتك وحفظها.

شاحنة سوبر ترك 4x4

و بفضل قدرة السحب التي تبلغ 15000 رطل - أي 1500 رطل أكثر من محرك رام 1500 الهجين الخفيف سعة 5.7 لتر V8 ، و في المقدمة مزيج فولاذي من الشبك والاكصدام، و تم طلاء السيارة بالكامل بما يسمي بالطلاء الإيبوكسي المصفح.

شاحنة سوبر ترك 4x4

تتكامل المقدمة مع الاكصدام الخلفي المصنوع من الصلب والذي يجعل الشاحنة الفائقة "غير قابلة للاختراق ، أضواء مساعدة مختلفة تزين الخارج ؛ ويوجد شريط إضاءة مثبت على السقف ، وأضواء علامة على غطاء المحرك ، ومجموعة من مصابيح الضباب في الواجهة الأمامية.الجزء الخلفي هو المكان الذي ستجد فيه الغطاء الخلفي المائل المقاوم للعوامل الجوية، و مع غطاء لفة وقفل ، تبدو السيارة مفيدة جدا لتحميل الأغراض الثمينه التي يفضل اخفاؤها .

شاحنة سوبر ترك 4x4

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة مزيج رياضي باللونين الأسود والأحمر. يشحن Super Truck قياسيًا بمقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا ، ونظام صوت محيطي Harmon Kardon ، ومقاعد مدفأة ومبردة. تسهل كاميرا الرؤية الشاملة من المناورة بالشاحنة في الأماكن الصعبة، وسيكون من دواعي سرور العملاء الأطول معرفة أن هذا العملاق مناسب لأن يجلس بشكل مريح شخص يبلغ طوله سبعة أقدام ، وهو سبب كافٍ للشراء بالنسبة لطوال القامة .

شاحنة سوبر ترك 4x4

و قال جوزيف غطاس ، مالك ومهندس ومصمم Apocalypse Manufacturing: "أردنا الجمع بين التصميم البربري الذي يعود إلى العصور الوسطى والذي يستحيل تجاهله مع ضراوة محرك هيمي هيلكات ، ولا توجد سيارة دفع رباعي أخرى في السوق تتميز بالسرعة والحجم والموثوقية والراحة والمساحة وميزات القيادة على الطرق الوعرة كأحدث ابتكاراتنا." إذا كنت مهتمًا ، فاستعد بمبلغ يبدأ من 159،999 دولارًا لامتلاك هذا الوحش ، وهو ثمن ليس كبيرا على ال السوبر ترك 4x4 الذي يعتبر صفقة مقارنة بوحش بست عجلات يتكلف 250 ألف دولار. هناك أيضًا سيارة أصغر بست عجلات من برونكو إذا كانت هذه الشاحنات التي تعتمد على رام كبيرة جدًا بالنسبة للبعض .