سعر الدولار اليوم في مصر السبت 31 أكتوبر 2026 بالبنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، السبت 31 أكتوبر 2026، في البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، مع استمرار تداول العملة الأمريكية عند مستويات تتجاوز حاجز 56 جنيهًا، وسط متابعة المستثمرين والمتعاملين للتحديثات المعلنة بشأن أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك.

وتراوحت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الرئيسية بين 55.94 و56.07 جنيه للشراء، وبين 56.04 و56.17 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط الأسعار الوارد في البيانات، بينما أظهرت الأسعار المعلنة تفاوتًا بين البنوك وفقًا لكل مؤسسة مصرفية.

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وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.99 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع، في حين سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع.

وتأتي متابعة سعر الدولار اليوم في ظل اهتمام واسع من جانب المواطنين والمستثمرين والمتعاملين في القطاع المصرفي بالتعرف على أحدث أسعار العملة الأمريكية مقابل الجنيه، ومقارنة مستويات الشراء والبيع بين البنوك الحكومية والخاصة، لمعرفة آخر المستجدات المتعلقة بسوق الصرف في مصر.

كم سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 31 أكتوبر 2026؟

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، السبت 31 أكتوبر 2026، عند مستويات تجاوزت 56 جنيهًا في عدد من البنوك، مع اختلاف الأسعار المعلنة للشراء والبيع من بنك إلى آخر.

وتعكس الأسعار المعلنة تفاوتًا محدودًا بين المؤسسات المصرفية، سواء في سعر شراء الدولار من العملاء أو سعر بيعه لهم، حيث سجلت بعض البنوك مستويات متقاربة، بينما ظهرت اختلافات في الأسعار لدى بنوك أخرى.

وجاءت أسعار الدولار المعلنة في عدد من البنوك الحكومية والخاصة لتوفر للمواطنين والمتعاملين صورة عن مستويات تداول العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم، مع استمرار الاهتمام بمعرفة آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

ما متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم؟

تراوحت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الرئيسية بين 55.94 و56.07 جنيه للشراء، وبين 56.04 و56.17 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط الأسعار الوارد في البيانات.

وتوضح هذه المستويات تقارب أسعار الدولار في عدد من المؤسسات المصرفية، مع وجود اختلافات بين أسعار الشراء والبيع التي تعلنها البنوك، وهو ما يجعل متابعة الأسعار بصورة منفصلة لكل بنك أمرًا مهمًا للراغبين في معرفة السعر المعلن لدى المؤسسة المصرفية التي يتعاملون معها.

وتشمل متابعة متوسط أسعار الصرف البنوك الحكومية والخاصة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي وبنك نكست.

كم سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم السبت؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، خلال تعاملات اليوم، السبت 31 أكتوبر 2026، نحو 55.99 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع.

ويأتي السعر المعلن من البنك المركزي ضمن مستويات التداول المسجلة للعملة الأمريكية في القطاع المصرفي، مع اهتمام المتعاملين بمتابعة سعر الشراء وسعر البيع والتغيرات التي قد تطرأ على الأسعار المعلنة.

ويحظى سعر الدولار في البنك المركزي باهتمام الباحثين عن متابعة أسعار صرف العملة الأمريكية في مصر، إلى جانب الأسعار التي تعلنها البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفية.

كم سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم؟

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال تعاملات السبت 31 أكتوبر 2026، نحو 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

ويأتي السعر المعلن في البنك الأهلي ضمن الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، حيث تقاربت أسعار الشراء والبيع لديه مع الأسعار المعلنة في بنك مصر والبنك العربي الأفريقي.

وتحظى متابعة سعر الدولار في البنك الأهلي باهتمام المواطنين والمتعاملين الراغبين في التعرف على آخر تحديث لأسعار العملة الأمريكية، ومقارنة السعر المعلن لدى البنك مع أسعار الصرف في المؤسسات المصرفية الأخرى.

ما سعر الدولار في بنك مصر اليوم؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم، السبت 31 أكتوبر 2026.

وجاء السعر المعلن في بنك مصر مطابقًا للسعر المسجل في البنك الأهلي المصري، سواء بالنسبة إلى سعر شراء الدولار أو سعر بيعه، وفقًا للبيانات الواردة عن أسعار الصرف خلال تعاملات اليوم.

ويأتي ذلك ضمن متابعة أسعار الدولار في البنوك المصرية، التي تشمل المؤسسات الحكومية والخاصة، مع اهتمام المتعاملين بمعرفة الأسعار المعلنة بصورة منفصلة لكل بنك.

كم سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم؟

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم، السبت 31 أكتوبر 2026.

وتظهر الأسعار المعلنة في مصرف أبوظبي الإسلامي اختلافًا عن مستويات الشراء والبيع المسجلة في عدد من البنوك الأخرى، إذ بلغ سعر شراء الدولار 56.09 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 56.19 جنيه.

ويأتي سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ضمن قائمة الأسعار التي يتابعها المتعاملون في السوق المصرفية، عند المقارنة بين أسعار العملة الأمريكية في البنوك المختلفة.

ما سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي اليوم؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي نحو 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم، السبت 31 أكتوبر 2026.

وجاءت الأسعار المعلنة في البنك العربي الأفريقي متطابقة مع أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سواء بالنسبة إلى سعر الشراء أو سعر البيع.

ويعكس ذلك تقارب الأسعار المعلنة لدى هذه البنوك خلال تعاملات اليوم، مع استمرار متابعة المتعاملين لمستويات صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.

كم سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري نحو 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم، السبت 31 أكتوبر 2026.

وتأتي هذه الأسعار ضمن مستويات تداول الدولار المعلنة في البنوك العاملة بالسوق المصرية، حيث يختلف سعر الشراء والبيع في بنك الإسكندرية عن الأسعار المسجلة لدى عدد من المؤسسات المصرفية الأخرى.

ويتابع المهتمون بأسعار العملات الأجنبية هذه التحديثات للتعرف على السعر المعلن في بنك الإسكندرية، ومقارنته بالأسعار المتاحة لدى البنوك الحكومية والخاصة.

ما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم، السبت 31 أكتوبر 2026.

ويأتي السعر المعلن في البنك التجاري الدولي ضمن قائمة أسعار الدولار في البنوك الخاصة العاملة في مصر، مع وجود اختلاف بين مستويات الشراء والبيع المسجلة لديه والأسعار المعلنة في بعض البنوك الأخرى.

وتستمر متابعة سعر الدولار في البنك التجاري الدولي من جانب المتعاملين الراغبين في معرفة آخر تحديث للعملة الأمريكية، إلى جانب مقارنة الأسعار المعلنة لدى مختلف المؤسسات المصرفية.

كم سعر الدولار في بنك نكست اليوم السبت؟

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك نكست إلى 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم، السبت 31 أكتوبر 2026.

وجاءت الأسعار المعلنة في بنك نكست مطابقة للأسعار المسجلة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الإفريقي، حيث بلغ سعر شراء الدولار 55.99 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 56.09 جنيه.

وبذلك تتواصل متابعة أسعار الدولار في البنوك المصرية، مع اهتمام المواطنين والمستثمرين بالتعرف على آخر تحديثات العملة الأمريكية مقابل الجنيه، ومقارنة أسعار الشراء والبيع بين المؤسسات المصرفية المختلفة خلال تعاملات اليوم.