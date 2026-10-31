55.94 جنيه.. أين تجد أقل سعر للدولار في البنوك اليوم؟

سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري مستويات متقاربة خلال تعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، مع اختلافات محدودة بين البنوك، فيما طرح بنك فيصل الإسلامي أقل سعر للعملة الأمريكية عند 55.94 جنيه للشراء و56.04 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

بنك فيصل الإسلامي الأقل سعرًا للدولار

جاء بنك فيصل الإسلامي في صدارة البنوك الأقل سعرًا للدولار، مسجلًا 55.94 جنيه للشراء و56.04 جنيه للبيع.

وحل في المرتبة التالية كل من بنك الإسكندرية وبنك أبو ظبي الأول وبنك البركة، بسعر 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك الأقل سعرًا

بنك فيصل الإسلامي: 55.94 جنيه للشراء و56.04 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي الأول: 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع.

بنك البركة: 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الأخرى

سجل الدولار 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع في بنوك كريدي أجريكول والكويت الوطني والتعمير والإسكان والتجاري الدولي CIB وأبو ظبي التجاري.

فيما بلغ السعر 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها الأهلي المصري وبنك مصر وقطر الوطني QNB والمصرف المتحد وسايب والتنمية الصناعية والمصري الخليجي وبيت التمويل الكويتي ونيكست والأهلي الكويتي.