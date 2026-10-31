قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: أقترح إعداد دستور جديد.. وأري ضرورة استمرار الرئيس السيسي
مصطفى بكري: من حق أي مواطن الترشح للرئاسة حال إعداد دستور جديد
عمرو أديب لـ مصطفى بكري: الرئيس السيسي قال لنا اختاروا
ربنا يرزقنا حسن الخاتمة.. آثار الحكيم تبكي على المسرح بعد استقبال الجمهور
خلال ساعات.. بدء صرف معاشات نوفمبر 2026 وسط استعدادات مكثفة لتيسير الخدمات على المستفيدين
عمرو أديب لـ مصطفى بكري: الرئيس السيسي أنقذني وآخرين من الاغتيال
موهبة الزمالك على رادار أوروبا.. هل تكون ليلة المقاولون بداية رحلة محمد حمد الاحترافية؟
وزير الزراعة يحدد 4 محاور لزيادة صادرات النباتات الطبية والعطرية
الأزهري بمسجد العزيز بالمقطم: مواجهة التيارات المنحرفة تبدأ ببناء عقول واعية
وفاة والد الملحنين عمرو وبلال سرور .. موعد ومكان الجنازة
أيام من البحث والأمل.. شقيقان يناشدان بالعثور على أخيهما المفقود في سيول نويبع
وزيرة التنمية المحلية تعلن إنشاء مركز متكامل للنباتات الطبية والعطرية في بني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

55.94 جنيه.. أين تجد أقل سعر للدولار في البنوك اليوم؟

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري مستويات متقاربة خلال تعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، مع اختلافات محدودة بين البنوك، فيما طرح بنك فيصل الإسلامي أقل سعر للعملة الأمريكية عند 55.94 جنيه للشراء و56.04 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

بنك فيصل الإسلامي الأقل سعرًا للدولار

جاء بنك فيصل الإسلامي في صدارة البنوك الأقل سعرًا للدولار، مسجلًا 55.94 جنيه للشراء و56.04 جنيه للبيع.

وحل في المرتبة التالية كل من بنك الإسكندرية وبنك أبو ظبي الأول وبنك البركة، بسعر 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك الأقل سعرًا

  • بنك فيصل الإسلامي: 55.94 جنيه للشراء و56.04 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع.
  • بنك أبو ظبي الأول: 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الأخرى

سجل الدولار 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع في بنوك كريدي أجريكول والكويت الوطني والتعمير والإسكان والتجاري الدولي CIB وأبو ظبي التجاري.

فيما بلغ السعر 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها الأهلي المصري وبنك مصر وقطر الوطني QNB والمصرف المتحد وسايب والتنمية الصناعية والمصري الخليجي وبيت التمويل الكويتي ونيكست والأهلي الكويتي.

الدولار اسعار الدولار سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل الحسين عموتة.. وقرار مفاجئ بشأن الجهاز الفني

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

شمس البارودي و الفنانه نجوى إبراهيم

النصيحة في العلن فضيحة.. شمس البارودي تخرج عن صمتها وتهاجم ماما نجوى

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

الحد الأدنى للمعاشات

هل يحصل أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار الحكومة برفع الحد الأدنى

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الزمالك

الزمالك متمسك بحقه.. كواليس أزمة إغلاق استاد القاهرة قبل مواجهة الإفريقي

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة يشارك في الندوة الدولية «المرأة في الرعاية الصحية: من الحضور إلى التأثير»

المجلس القومي للمرأة يشارك في الندوة الدولية «المرأة في الرعاية الصحية: من الحضور إلى التأثير»

النباتات الطبية والعطرية

860 مليون دولار حجم التعاملات المتوقع.. سوق عالمي ينتظر النباتات الطبية المصرية

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يقدم تدخلات إغاثية لمتضرري حادث "الطريق الأوسطي" باتجاه الضبعة

بالصور

بعد اعتزال 15 عاماً.. أول ظهور للفنانة آثار الحكيم

آثار الحكيم
آثار الحكيم
آثار الحكيم

رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس

رائحة شعرك
رائحة شعرك
رائحة شعرك

عندما يتغير الآخرين من غير ما يقولوا حاجة؟.. 5 أسباب نفسية واجتماعية

ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده

طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

خضار سريع
خضار سريع
خضار سريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: حتى لا نصنع أصنامًا صغيرة بأيدينا

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

المزيد