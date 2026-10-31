وزير الخارجية يؤكد مساندة مصر للجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في اليمن

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مساندة مصر للجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم المسارات السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تسوية الأزمة، بما يستجيب لتطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويسهم في ترسيخ التهدئة والحفاظ على مقدرات الدولة اليمنية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم، السبت، مع الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة، وزيرة الخارجية وشئون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك خلال زيارته إلى مملكة البحرين.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تأكيد ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الأوضاع في البحر الأحمر، وشددا على ضرورة صون أمن الملاحة البحرية في الممرات الدولية، إلى جانب تكثيف التحركات والجهود الرامية إلى احتواء التوترات والحيلولة دون اتساع نطاق الصراع، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.