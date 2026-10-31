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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملائكة محمد ترفع العلم المصري رفقة البسيوني في افتتاح أولمبياد الشباب بداكار 2026

ملائكة محمد ـ لاعبة منتخب الريشة الطائرة
ملائكة محمد ـ لاعبة منتخب الريشة الطائرة
إسلام مقلد

قررت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» إجراء تعديل على اسم اللاعبة المقرر مشاركتها في حمل العلم المصري خلال حفل افتتاح البطولة، حيث وقع الاختيار على ملائكة محمد، لاعبة منتخب الريشة الطائرة، بدلاً من سندس سنبل لاعبة منتخب الووشو كونغ فو، لتشارك ياسين البسيوني لاعب منتخب الفروسية مهمة رفع العلم المصري في طابور عرض الوفود.

جاء التعديل بعد إخطار البعثة بارتباط سندس سنبل بخوض منافساتها صباح غد الأحد، وفقاً لما أسفر عنه الاجتماع الفني، ليتم اختيار ملائكة محمد لتمثيل مصر في هذه المناسبة الأولمبية.

ومن المقرر إقامة حفل الافتتاح اليوم، السبت، في الثامنة والنصف مساءً بالعاصمة السنغالية داكار، بمشاركة بعثات من مختلف دول العالم.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، اليوم، السبت، وسط متغيرات جديدة أعادت رسم خريطة المنافسة، وفرضت حسابات مختلفة على البعثة المصرية التي تخوض التحدي بـ45 لاعبًا ولاعبة يتنافسون في 19 لعبة رياضية.

وتأتي المشاركة في ظل قيود أعداد المشاركين التي فرضتها اللجنة المنظمة، وغياب ألعاب اعتادت الرياضة المصرية أن تجني منها ثمار التفوق، وفي مقدمتها رفع الأثقال والخماسي الحديث والكاراتيه، بما يقلص بعض فرص المنافسة على الميداليات ويجعل طريق منصات التتويج أكثر صعوبة.

دورة الألعاب الأولمبية للشباب دورة الألعاب الأولمبية داكار 2026 حمل العلم المصري منتخب الريشة الطائرة ملائكة محمد

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