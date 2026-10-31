أبويا الروحي.. مروة ناجي تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو

كشفت المطربة مروة ناجي عن تعرض الفنان الكبير محمد الحلو لوعكة صحية شديدة، مشيرة إلى أنه يتواجد حاليًا داخل غرفة الرعاية المركزة، مطالبة جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

محمد الحلو

ونشرت مروة ناجي صورة تجمعها بمحمد الحلو عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس»، وعلقت عليها قائلة: «أستاذي الغالي وأبويا الروحي، الفنان الكبير محمد الحلو، يمر بوعكة صحية شديدة، وهو الآن في الرعاية المركزة. كلي رجاء من كل محبيه وجمهوره ومتابعيني أن يدعوا له بالشفاء العاجل».

وأضافت: «ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبي، وترجع لنا تنور الدنيا بفنك وصوتك في أقرب وقت، اللهم آمين».

آخر ظهور فني للفنان محمد الحلو

وكان الفنان محمد الحلو قد شارك مؤخرًا في احتفالية وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال أوبريت «ملحمة العبور»، الذي أقيم على مسرح البالون، وسط حضور جماهيري كبير.

وأقيمت الاحتفالية برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وضمن توجهات تطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

كما أحيا محمد الحلو مؤخرًا حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه، إلى جانب عدد من تترات المسلسلات التي ارتبط بها الجمهور، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وتصدر خبر الوعكة الصحية للفنان محمد الحلو اهتمام جمهوره ومحبيه، الذين حرصوا على الدعاء له بالشفاء وتجاوز أزمته الصحية.