بسبب خلافات أسرية.. شخص ينهي حياة شقيقته ربة المنزل في قرية شدموه بالفيوم

شهدت قرية شدموه التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم واقعة مأساوية بعدما لقيت ربة منزل مصرعها إثر تعدي شقيقها عليها بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما.

بلاغ أمني بمصرع ربة منزل

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل داخل قرية شدموه بدائرة المركز، إثر تعرضها للاعتداء على يد شقيقها.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الأمن إلى موقع البلاغ برفقة سيارات الإسعاف للوقوف على تفاصيل الواقعة وكشف ملابساتها.



نقل الجثمان إلى مستشفى إطسا المركزي

وبالفحص، تبين مصرع ربة المنزل متأثرة بإصابتها التي لحقت بها نتيجة الاعتداء عليها في الواقعة التي وقعت على خلفية خلافات أسرية نشبت بينها وبين شقيقها، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى إطسا المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



التحقيقات تكشف ملابسات الواقعة

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتواصل جهات التحقيق فحص تفاصيل الواقعة للوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة بها.