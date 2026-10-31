أحمد موسى: الـ 120 مليون مصري هما أصحاب البلد.. وفيه مواد في الدستور عايزة تتغير وتتشال

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه وجد بعض الأشخاص لا يريدون الحديث عن تعديل مواد الدستور في مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي“ المذاع على قناة ”صدى البلد"،: "إحنا كنا ضد الإخوان وتوليهم الحكم في مصر، وقاموا بتدمير البلد".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هناك أشخاص لبِّسوا الشعب في الحيط في 2011"، مضيفا: "الدستور على راسنا، ولكن الدستور عمله الشعب، والشعب فوق الدستور".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الـ 120 مليون مصري هما أصحاب البلد، ولو قالوا يلا؛ يبقى يلا، ولو قالوا لأ؛ يبقى لأ"، مضيفا: "لما قالوا نجرب الإخوان؛ لبسنا في الحيط".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن: "الرئيس السيسي يستحق كل تقدير واحترام"، مضيفا: "فيه ناس عايزه دستور جديد، وفيه مواد في الدستور الحالي عايزه تتغير وعايزه تتشال؛ لأنها اتعملت في ظرف مش طبيعي".