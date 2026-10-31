ضبط 4 أطفال بتهمة التعدي على طالب وسرقة هاتفه المحمول بالسلام

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى سيدة من قيام 4 أطفال بالتعدي على نجلها بالضرب وسرقة هاتفه المحمول أثناء سيره بأحد شوارع القاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 من الشهر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول السلام بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بتضررها من 4 أطفال لقيامهم بالتعدي على نجلها، البالغ من العمر 10 سنوات، بالضرب والاستيلاء على هاتفه المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم، وتبين أنهم 4 طلاب مقيمون بدائرة القسم.

وبمواجهتهم، أقروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين نجل المُبلغة، تبادلوا خلالها السب والتعدي بالضرب، فيما نفوا ارتكاب واقعة سرقة الهاتف المحمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.