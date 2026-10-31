الداخلية تكشف تفاصيل سقوط طفلة فى مصرف للصرف صحى بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام الأهالى بإنتشال طفلة من داخل أحد مصارف مياه الصرف الصحى بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية .







بالفحص أمكن تحديد الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو

(سن 3 – مقيمة بدائرة المركز) وبإستدعاء والديها حضرا وبرفقتهما الطفلة وبسؤالهما أقرا أنه بتاريخ 29/ الجارى وحال تواجدهما خارج المنزل قامت الطفلة باللهو على حافة المصرف المشار إليه فإنزلقت قدمها وسقطت بالمياه وقام الأهالى بإنتشالها وإعادتها للمنزل عقب تعرفهم عليها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وأخذ التعهد اللازم على أهلية الطفلة بحسن رعايتها.









