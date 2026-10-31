9 عقود على طاولة حسام الزناتي فور توليه منصبه في الزمالك

كشف الناقد الرياضي محمد البنهاوي عن تطورات ملف تجديد عقود لاعبي نادي الزمالك، موضحًا أن المفاوضات مع عدد من لاعبي الفريق توقفت بشكل كامل لحين تولي المدير الرياضي الجديد مهام منصبه رسميًا.

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وقال محمد البنهاوي، خلال تصريحاته ببرنامج «ضربة البداية» الإذاعي، إن ملف تجديد عقد أحمد فتوح مغلق تمامًا في الوقت الحالي، لحين الإعلان عن المدير الرياضي القادم للنادي.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق بأحمد فتوح وحده، ولكن المفاوضات متوقفة تمامًا مع 9 لاعبين تنتهي عقودهم خلال الفترة المقبلة، لحين تولي حسام الزناتي المسؤولية رسميًا.

وأضاف أن حسام الزناتي سيتولى بنفسه إدارة ملف تجديد عقود اللاعبين، عقب تسلمه مهام منصبه بشكل رسمي، وهو ما يؤجل حسم مستقبل اللاعبين الذين تقترب عقودهم من نهايتها.

وتترقب جماهير الزمالك الإعلان عن المدير الرياضي الجديد، في ظل أهمية الملفات المنتظرة على طاولته، وعلى رأسها تجديد عقود اللاعبين وحسم مستقبل العناصر الأساسية داخل الفريق، استعدادًا للمرحلة المقبلة.