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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يفتح الباب أمام رحيل أحمد فتوح في يناير ولامساس بمعتمد جمال

احمد فتوح
احمد فتوح
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إسلام صادق عن عدد من الملفات المهمة داخل نادي الزمالك، المتعلقة بمستقبل بعض اللاعبين وموقف الجهاز الفني، في ظل استعداد الفريق لخوض منافسات الفترة المقبلة.

الزمالك

وقال إسلام صادق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الزمالك ينتظر وصول عرض للموافقة على رحيل أحمد فتوح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، مشيرًا إلى أن النادي لا يمانع دراسة العرض حال وصوله.

وأضاف أن هناك اتجاهًا داخل النادي لعدم المساس بمعتمد جمال، المدير الفني للفريق، في إشارة إلى استمرار الثقة به خلال المرحلة المقبلة، رغم التحديات التي يواجهها الفريق.

كما أوضح أن عقد محمد حمد مع الزمالك يتبقى فيه 3 سنوات، وهو ما يحدد موقف اللاعب التعاقدي مع النادي خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يفوز على المقاولون العرب

وعلى الصعيد الفني، خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال هذا الفوز من أجل مواصلة تحسين نتائج الفريق، واستعادة الاستقرار الفني خلال المباريات المقبلة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام وادي دجلة

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الخامسة مساء الاثنين المقبل، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويطمح الفريق الأبيض إلى تعويض خسارته في الجولة الافتتاحية أمام زد، بعدما سقط بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب.

مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

ويتواجد الزمالك ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، التي تضم إلى جانبه أندية زد وطلائع الجيش والاتحاد السكندري ووادي دجلة.

ويأمل الفريق الأبيض في تصحيح مساره بالبطولة وتحقيق الفوز على وادي دجلة، من أجل تحسين موقفه في المجموعة والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار المقبلة.

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