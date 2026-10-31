يوم الوفاء.. احتفالية بجامعة الأزهر لتكريم أمهات وزوجات شهداء الشرطة والجيش.. صور

نظَّمت جامعة الأزهر ممثلة في لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، احتفالية «يوم الوفاء ورد الجميل»؛ لتكريم أمهات وزوجات شهداء الشرطة والجيش، بالتعاون مع مؤسسة «هنكمل المشوار» برئاسة الدكتورة هالة محمد جاد، وجريدة الأسبوع الدولية برئاسة اللواء طارق زاهر، والدكتور أحمد عبد العال.

وشهد الاحتفالية الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، والمستشار سامح محمد عبد الحكم، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا للإرهاب، واللواء أركان حرب طارق المهدي، وزير الإعلام ومحافظ الإسكندرية الأسبق، واللواء أشرف عبد العال، مساعد وزير الداخلية، واللواء محمد المصري، برئاسة الجمهورية، والدكتور عبد الحي عزب، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور حسن إبراهيم يحيى، الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية لشئون الدعوة نائبًا عن وكيل الأزهر الشيخ أيمن عبد الغني، والدكتور أحمد النبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية نائبًا عن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، والشيخ هاني شمس الدين، مدير الإدارة العامة للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية نائبًا عن الدكتور محمد الجندي أمين عام المجمع، واللواء مدحت أبو الحسن، نائبًا عن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

استهلت الاحتفالية التي قدمها الدكتور أحمد الفطاطري، بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة قرآنية تلاها القارئ الإذاعي محمد سلامة، أعقبها كلمة الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، التي رحب فيها بالحضور من القيادات الدينية والتنفيذية وأسر الشهداء، مؤكدًا أن شهر أكتوبر يحمل ذكرى وطنية خالدة تجسد معاني الفخر والعزة والكرامة، مشيرًا إلى أن انتصارات أكتوبر وما ارتبط بها من تضحيات ستظل حاضرة في وجدان المصريين على مر العصور، وأن ما تنعم به مصر من أمن واستقرار تحقق بفضل رجال بذلوا أرواحهم وشبابهم دفاعًا عن الوطن وشرفه وكرامته.

تحية إلي أرواح شهداء حرب أكتوبر

ووجَّه رئيس الجامعة التحية إلى أرواح شهداء أكتوبر وشهداء مصر من الجيش والشرطة، وإلى جميع المرابطين والمدافعين عن الوطن في كل وقت وحين، مؤكدًا أن تضحياتهم تمثل مصدرًا للأمن والاستقرار، وتستوجب كل التقدير والوفاء، مشيرًا إلى منزلة الشهيد عند الله- سبحانه وتعالى- مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ وإلى ما ورد في السنة النبوية من عظيم فضل الشهادة، حتى إن الشهيد يتمنى العودة إلى الدنيا ليُقتل في سبيل الله مرة أخرى؛ لما رآه من عظيم فضل الله ونعيمه، ومنزلتهم الرفيعة في الفردوس الأعلى من الجنة.

وبيَّن «صديق» مكانة مصر وما حظيت به من تكريم في القرآن الكريم، مستشهدًا بالآيات التي ورد فيها ذكر «المدينة» في سياق قصص يوسف وموسى عليهما السلام؛ إذ قَصد بها القرآن مصر، وما ارتبط بها من دلالات على عراقة هذه الأرض ومكانتها، مؤكدًا أن التحية واجبة لكل مَن يدافع عن مصر، ولكل المرابطين في شرق البلاد وغربها، ولمن بذلوا حياتهم حتى نحيا ونستعيد كرامتنا وعزتنا وأرضنا الغالية، لافتًا إلى فخر الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لأجل تحقيق السلام والطمأنينة لأجيال مقبلة، ناقلًا إلى أسر الشهداء تحية شيخ الأزهر الشريف وتقديره واعتزازه بذويهم من الشهداء.

من جانبه أوضح المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا للإرهاب، أن تكريم أمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة يمثل مناسبة وطنية عزيزة، تُجسِّد أسمى معاني التضحية والعطاء والوفاء للوطن، مشيرًا إلى أن أمهات الشهداء قدمن أنموذجًا مشرفًا في الإيمان والصبر والقوة، وغرسن في نفوس أبنائهن حب الوطن والاستعداد للتضحية من أجله، بما يعكس عراقة المرأة المصرية ودورها في تربية الأجيال وصناعة الأبطال.

وشدد رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا للإرهاب على أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا؛ بل ستظل أمانة وعهدًا يستوجب مواصلة مسيرة البناء والحفاظ على مكتسبات الوطن، مؤكدًا أن أمهات الشهداء لهن كل التقدير والاعتزاز؛ لما قدَّمنه من تضحيات في مواجهة الإرهاب والدفاع عن أمن مصر واستقرارها، موجهًا التحية والتقدير لشهداء الوطن وأسرهم، داعيًا الله- تعالى- أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.

وتحدث اللواء أركان حرب طارق المهدي، وزير الإعلام ومحافظ الإسكندرية الأسبق، مؤكدًا أن الاحتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر واستحضار لحظات المجد الوطني يعكس أهمية ترسيخ الذاكرة الوطنية في وجدان الأجيال، مشيرًا إلى أن النصر لم يكن إنجازًا للقوات المسلحة والشرطة وحدهما؛ بل كان ثمرة لتلاحم المصريين على اختلاف قطاعاتهم المدنية والعسكرية، لافتًا إلى أن الشعب المصري قدَّم جهودًا وتضحيات أسهمت في تحقيق النصر، مؤكدًا أهمية دور المرأة المصرية والأمهات في تربية الأبناء وغرس قيم الانتماء والوطنية في نفوسهم.

وأضاف اللواء طارق المهدي أن لحظات الأزمات تكشف أفضل ما لدى الشعوب من قدرات وإمكانات، مستعرضًا جانبًا من جهود قوات الدفاع الجوي في الإعداد والتطوير والاستعداد لحرب أكتوبر، وما تحقق من إنجازات عسكرية في مواجهة أحدث الطائرات والتقنيات العسكرية آنذاك، مؤكدًا أن العقيدة الراسخة للقوات المسلحة تقوم على الإيمان بالوطن، وأنه لا توجد مهمة مستحيلة أمام الإرادة والعزيمة، ولا تضحية أكبر من التضحية في سبيل الوطن، مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر للحضور من القيادات وأسر الشهداء.

وأعرب اللواء أشرف عبد العال، مساعد وزير الداخلية، عن سعادته بحضور الاحتفالية واللقاء مع أسر الشهداء وذويهم، مرحبًا برعاة الحفل ومنظميه، ومقدمًا الشكر إلى مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة؛ لتنظيم الاحتفالية التي تعكس الحس الوطني والإنساني للأزهر الشريف، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدر تضحيات شهدائها وتقدم جميع سبل الدعم والرعاية لأسرهم وذويهم.

وتخلل الاحتفالية فقراتٍ فنية متنوعة من ابتهالات دينية قدمها المبتهلان الإذاعيان الشيخ محمود الحديوي، والشيخ ممدوح السنوسي.

واختُتم الحفل بتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة من أمهات الشهداء وزوجاتهم وأبنائهم؛ في لفتة تعكس التقدير والاحترام والفخر؛ لما قدمه الشهداء من أرواح لأجل أن يحيا أبناؤهم وتستقر أوطانهم.