من الدعم للتمكين.. وزيرة التضامن تنشر فيديو يوثق قصص كفاح وأحلام سيدات "تكافل وكرامة" بالفيوم

نشرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو إنسانياً يعكس نماذج مضيئة لقصص الكفاح والتحول الإيجابي من مرحلة الدعم إلى آفاق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

ويوثق العمل الغنائي الجديد رحلة أحلام وطموحات سيدات مصر من المستفيدات من برنامج "تكافل وكرامة".

وقد وُلد هذا العمل الفني من رحم أحلام وعزيمة سيدات مصنع الغزل والنسيج بمحافظة الفيوم، ليجسد بكلمات مؤثرة رحلة الصبر والمثابرة، وكيف تحولت التحديات إلى قصص نجاح تروي الروح والفخر، مسلطاً الضوء على دور الدعم الحكومي والمجتمعي في مساندة الأسر لتحقيق أحلامهم وأحلام أبنائهم وبناتهم.

وجاءت كلمات الأغنية المعبرة لتلامس القلوب:

"أنا عندي حلم... يعدي فوق شبكة أماني... ويمر بين كل الصفوف... أشوفه ظاهر على الرفوف... ويروي روحي ونفسي فخر"

وتعكس هذه المبادرة استراتيجية الدولة ورؤية وزارة التضامن الاجتماعي المستمرة في تمكين المرأة المصرية، ودعم قدرتها على الإنتاج وبناء مستقبل مستدام لها ولأسرتها، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي دائماً أنها السند لكل خطوة نجاح.

وكتبت وزيرة التضامن الاجتماعي : "اسمعوا وشوفوا حكايات سيدات مصر من مستفيدات "تكافل وكرامة"، وإزاي حياتهم اتبدلت وخرجت من الدعم للتمكين.. هنا التضامن".



