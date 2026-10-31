الزراعة: إطلاق حملة كبرى بجميع المحافظات لتحصين كلاب الشارع ضد السعار غدا

تطلق الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اعتبارًا من غدا الأحد الموافق 1 نوفمبر، حملة لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار والتي تستمر لمدة أسبوع، من خلال مديريات الطب البيطري بالمحافظات، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والحد من انتشار مرض السعار، بما يسهم في حماية الصحة العامة.

تحصين كلاب الشارع ضد السعار

وتأتي هذه الحملة تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، ومتابعة الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف جهود التحصين الوقائي، وتعزيز الإجراءات البيطرية اللازمة للسيطرة على مرض السعار، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقضاء على المرض بحلول عام 2030.

وأكد الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أهمية استمرار جهود التحصين ضد مرض السعار، من خلال اللجان البيطرية المنتشرة بالمحافظات، مع تكثيف أعمال التوعية والإرشاد البيطري، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية التعامل الآمن مع الكلاب، ودور التحصين في الحد من مخاطر انتقال المرض.

وأوضح رئيس الهيئة أن الحملة تستهدف تحصين الكلاب الضالة بلقاح مرض السعار بالمجان ضد مرض السعار، وفقًا للضوابط والإجراءات البيطرية المعتمدة، مع تكثيف جهود الوصول إلى المناطق المستهدفة، والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم جهود السيطرة على المرض وحماية المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، وبما يتسق مع الإجراءات والتدابير المنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة، مع مراعاة المعايير البيطرية والصحية المعتمدة.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة مرض السعار، وضرورة تجنب التعامل غير الآمن مع الكلاب، والإبلاغ عن حالات العقر والتوجه فورًا إلى أقرب جهة صحية للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، مع الإبلاغ للجهات البيطرية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المواطنين التعاون مع الفرق البيطرية المشاركة في الحملة، والإبلاغ عن حالات الاشتباه أو العقر، والتواصل مع مديريات الطب البيطري والوحدات البيطرية المختصة، أو الاتصال بالخط الساخن 19561 لتلقي البلاغات والاستفسارات، دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق هدف «مصر خالية من السعار 2030».