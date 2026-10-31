بتوجيهات وزير الزراعة.. جولة موسعة لمتابعة الخدمات ودعم المزارعين بالإسكندرية

أجرى الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، جولة تفقدية موسعة لمتابعة منظومة العمل الزراعي والخدمات المقدمة للمزارعين بمحافظة الإسكندرية، وذلك في ضوء علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل وتذليل العقبات أمام المزارعين والأنشطة الزراعية والتصديرية.

استهل رئيس قطاع الخدمات الزراعية جولته بالمرور على الإدارة العامة للحجر الزراعي بالإسكندرية والدلتا؛ للاطمئنان على انتظام وسهولة الإجراءات، وخاصة منظومة إصدار الشهادات الإلكترونية لضمان سرعة ونفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية.

كما تابع سير العمل الإداري بإدارات التبخير، التطهير، الصادر، والوارد، واطلع على الإجراءات المتخذة بشأن الفحوصات الجارية على أرض الميناء وعلى متن بعض المراكب.

وعقد رزق لقاءا موسعاً مع الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية ومديري الإدارات العامة، بحضور رئيس الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات، حيث شدد على تكثيف جهود تطوير الإرشاد الزراعي، والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح، لاسيما في مراكز الزراعة الرئيسية بالمحافظة مثل العامرية وبرج العرب، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول الرسالة الإرشادية لأكبر عدد ممكن من المزارعين دون تكرار في المناطق أو المستفيدين.

وشدد رئيس قطاع الخدمات، على متابعة تنفيذ الحقول الإرشادية التابعة للحملة القومية للقمح، والتأكيد على تفعيل مخرجات منتدى مصر 2026، وتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن، في مجال الإنتاج الحيواني، عبر التركيز على إرشاد مربي الماشية فيما يتعلق بتحسين السلالات، الأعلاف، والتحصينات الدوريات، لافتا الى ضرورة التوسع في الإرشاد الرقمي الموجه والفعال عبر مجموعات التواصل، مع التأكيد على ترشيد استخدام مياه الري، الأسمدة، والمبيدات.

واختتم رئيس قطاع الخدمات الزراعية جولته بزيارة مركز الدعم الإعلامي للتنمية بمريوط، كما تفقد عدداً من التجارب الإرشادية النموذجية، أبرزها: تجربة الاستزراع السمكي في الأحواض، تجارب إنتاج عسل النحل، حيث أكد على ضرورة نشر هذه التجارب وتعميمها من خلال التنسيق مع الإدارات الزراعية المعنية لتشكيل مجموعات عمل تستهدف الشباب والسيدات؛ للمشاركة في الندوات الإرشادية الخاصة بهذه الأنشطة، بالإضافة إلى نشر ثقافة زراعة الأسطح.

وأوضح أن هذه المشروعات الصغيرة تُعد فرصة حقيقية لزيادة دخل الأسر الريفية وتحسين مستواها المعيشي، مؤكداً أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يسخر كافة جهود الوزارة لخدمة المزارعين ودعم الأسر الريفية والشباب في تنفيذ مثل هذه المشروعات التنموية الواعدة.