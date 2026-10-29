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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الخميس 29 أكتوبر 2026

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الخميس 29 أكتوبر 2026
سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الخميس 29 أكتوبر 2026
عبد الفتاح تركي

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر نحو 6380 جنيهًا للجرام، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7291 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5468 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 51040 جنيهًا، وفقًا للأسعار الواردة.

وتحظى أسعار الذهب في السوق المصرية باهتمام المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو الادخار، خاصة مع متابعة التغيرات التي يشهدها المعدن الأصفر محليًا وعالميًا، وتأثير القرارات الاقتصادية الدولية في تحركاته.

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سعر الذهب في مصر

وتعكس الأسعار المعلنة قيمة الذهب قبل إضافة المصنعية والرسوم التي تختلف من محل صاغة إلى آخر، بحسب نوع المشغولات وتصميمها والشركة المنتجة لها، ولذلك تختلف التكلفة النهائية التي يدفعها المشتري عن السعر المعلن للجرام، وفقًا لتفاصيل القطعة المعروضة للبيع.

وتشمل أسعار الذهب المتداولة اليوم في مصر الأعيرة الأكثر متابعة، إلى جانب الجنيه الذهب الذي يراقبه المهتمون بالادخار، ويمكن توضيحها على النحو الآتي.

سعر الذهب عيار 24: نحو 7291 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21: نحو 6380 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18: نحو 5468 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: نحو 51040 جنيهًا.

كم سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر؟

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6380 جنيهًا، وفقًا للأسعار الواردة ليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ويعد هذا العيار من أكثر الأعيرة تداولًا ومتابعة في السوق المصرية، نظرًا إلى انتشاره في صناعة المشغولات الذهبية واهتمام شريحة واسعة من المشترين بأسعاره.

ولا تتوقف تكلفة شراء مشغولات عيار 21 عند سعر الجرام المعلن، إذ تُضاف إليها المصنعية والرسوم المقررة بحسب القطعة ومكان البيع، كما يمكن أن تختلف قيمة المصنعية تبعًا للتصميم والوزن والشركة المنتجة.

ولذلك، يُنصح الراغبون في شراء الذهب بمقارنة السعر النهائي لدى أكثر من محل صاغة، مع التأكد من معرفة قيمة المصنعية والرسوم بصورة واضحة قبل إتمام عملية الشراء، حتى يتمكنوا من تحديد التكلفة الإجمالية للقطعة بدقة.

ما سعر الذهب عيار 24 وعيار 18 اليوم؟

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7291 جنيهًا، ويتميز هذا العيار بارتفاع نسبة الذهب النقي فيه، ولذلك يُستخدم في صناعة السبائك وبعض المنتجات الذهبية التي يهتم بها الراغبون في اقتناء الذهب.

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد بلغ نحو 5468 جنيهًا، ويُستخدم هذا العيار في صناعة العديد من المشغولات الذهبية ذات التصميمات المتنوعة، وتختلف تكلفة شرائها وفقًا للمصنعية والرسوم المضافة إلى سعر الجرام.

ويحتاج المشتري إلى التمييز بين السعر المعلن للذهب الخام والسعر النهائي للمشغولات، لأن المصنعية والرسوم قد تؤدي إلى اختلاف المبلغ المطلوب من محل صاغة إلى آخر، حتى عند شراء مشغولات من العيار نفسه.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026؟

وصل سعر الجنيه الذهب في مصر إلى نحو 51040 جنيهًا، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وفقًا للأسعار الواردة، ويستحوذ هذا السعر على اهتمام المتابعين لحركة الذهب، خاصة المهتمين بالادخار ومراقبة تغيرات أسعار المعدن الأصفر.

ويرتبط سعر الجنيه الذهب بحركة أسعار الأعيرة التي يدخل الذهب في تكوينه، ولذلك يتابع المهتمون به التغيرات التي تطرأ على أسعار الذهب في السوق المحلية، إلى جانب العوامل المؤثرة في الأسعار عالميًا.

وقبل شراء الجنيه الذهب، يُنصح بالتأكد من الوزن والعيار والسعر المعلن، والحصول على فاتورة توضح تفاصيل المعاملة، مع الانتباه إلى إمكانية تغير الأسعار خلال اليوم وفقًا لحركة السوق.

سعر الذهب في مصر

كيف يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي في أسعار الذهب؟

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وسط استمرار متابعة معدلات التضخم وتطورات الاقتصاد الأمريكي وأسعار الطاقة.

وتحظى قرارات الفيدرالي الأمريكي بمتابعة واسعة في أسواق الذهب، نظرًا إلى تأثير السياسة النقدية الأمريكية في توجهات المستثمرين وحركة الدولار والعوائد على الأصول التي تدر فوائد.

وقد يؤدي ارتفاع العائد على الأصول التي تدر فوائد إلى تقليل جاذبية الذهب لدى بعض المستثمرين، في حين يمكن أن تدعم توقعات خفض الفائدة أسعار المعدن النفيس في ظروف معينة، إلا أن اتجاه الذهب لا يرتبط بعامل واحد فقط.

وتتأثر أسعار الذهب كذلك بأداء الدولار الأمريكي، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتوترات الجيوسياسية، ومستويات العرض والطلب، وهو ما يجعل متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية ضرورية لفهم تحركات المعدن الأصفر.

ما توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟

ترتبط حركة الذهب خلال الفترة المقبلة بتطور البيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية، إلى جانب التغيرات التي قد تشهدها الأسواق العالمية، ولذلك يصعب اعتبار أي توقع بشأن وصول أوقية الذهب إلى مستوى سعري محدد أمرًا مؤكدًا.

ويحتاج متابعو أسعار الذهب في مصر إلى مراقبة الأسعار المحلية والعالمية، مع الانتباه إلى أن السعر النهائي للمشغولات الذهبية يتضمن المصنعية والرسوم التي تختلف من مكان إلى آخر.

وبالنسبة إلى الراغبين في الشراء، فإن معرفة سعر الجرام وحده لا تكفي لتحديد التكلفة النهائية، إذ ينبغي الاستفسار عن المصنعية والرسوم والحصول على فاتورة واضحة، بينما يحتاج المهتمون بالادخار إلى متابعة تحركات الأسعار والعوامل الاقتصادية المؤثرة فيها قبل اتخاذ قراراتهم.

سعر الذهب في مصر

وتظل أسعار الذهب المعلنة ليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وفقًا للبيانات الواردة، عند نحو 7291 جنيهًا لجرام عيار 24، و6380 جنيهًا لجرام عيار 21، و5468 جنيهًا لجرام عيار 18، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 51040 جنيهًا، مع ضرورة التحقق من السعر الفعلي لدى البائع قبل إتمام أي معاملة.

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