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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كان السند والرجل النبيل.. شمس البارودي تستعيد ذكريات زوجها الراحل حسن يوسف

شمس البارودي
شمس البارودي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة المعتزلة شمس البارودي صورًا لزوجها الراحل الفنان حسن يوسف، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ورافقتها برسالة مؤثرة عبّرت خلالها عن افتقادها له، مؤكدة أن ذكرياته وسيرته الطيبة لا تزالان مصدرًا للعطاء والونس رغم رحيله.

شمس البارودي 

واستعادت شمس البارودي صفات زوجها الراحل، مشيرة إلى ما كان يمثله لها من حب وأمان ودعم طوال سنوات حياتهما معًا، كما أشادت بإخلاصه لأسرته وأبنائه وأقاربه وكل من تعامل معهم خلال مسيرته.

وكتبت شمس البارودي في منشورها: «أعانني وضمد جراحي، وكل من فقدت الحب والونس والشريك والعون والسند، والرجل النبيل الخلوق المحترم، في زمن عز فيه أمثال هذا الرجل».

وأضافت أن حسن يوسف كان مخلصًا لزوجته وأسرته، ويتمتع بصفات إنسانية جعلت أثره الطيب مستمرًا حتى بعد رحيله، قائلة إنه كان «المخلص بميزان المؤمن الحق للزوجة والرحم والأبناء والأقارب، وكل من يصادف في حياته»، مشيرة إلى أن عطاءه لم ينضب حتى بعد وفاته.

وأكدت الفنانة المعتزلة أن سيرة زوجها الطيبة لا تزال حاضرة في أحاديث كل من عرفوه خلال حياته، لتظل ذكرياته مصدرًا تستمد منه القوة في مواجهة ألم الفراق.

شمس البارودي والاعتزال الفني

وتُعد شمس البارودي واحدة من الفنانات اللاتي حققن حضورًا بارزًا في السينما المصرية، قبل أن تقرر الابتعاد عن الوسط الفني واعتزال التمثيل وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

وكان فيلم «2 على الطريق»، الذي عُرض عام 1984 وشاركها بطولته الفنان عادل إمام، من آخر مشاركاتها السينمائية، قبل أن تبتعد عن الأضواء وتتفرغ لحياتها الخاصة.

ومنذ اعتزالها، حرصت شمس البارودي على الابتعاد عن الأعمال الفنية، مع ظهورها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشارك متابعيها ذكرياتها الشخصية والعائلية، وتعبر عن آرائها ومشاعرها تجاه المواقف التي تمر بها.

وفاة حسن يوسف ونجله عبدالله

ورحل الفنان حسن يوسف في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وترك بصمة بارزة في تاريخ الفن المصري.

وجمعته بالفنانة شمس البارودي قصة زواج امتدت لعقود، وشكّل الثنائي أحد أشهر الأزواج في الوسط الفني المصري، وسط ارتباط عائلي استمر لسنوات طويلة.

وسبق رحيل حسن يوسف فقدان نجلهما عبدالله، الذي توفي غرقًا في أغسطس 2023، في مأساة تركت أثرًا عميقًا في حياة الأسرة، قبل أن تواجه شمس البارودي صدمة رحيل زوجها بعد نحو عام.

ولا تزال شمس البارودي تستعيد ذكريات زوجها ونجلهما الراحل عبر منشوراتها، معبرة عن اشتياقها لهما، ومتمسكة بما تركاه في حياتها من ذكريات ومواقف إنسانية يصعب تجاوزها.

شمس البارودي نجوم الفن الفنانة شمس البارودي حسن يوسف

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