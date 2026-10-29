«كنا فين وبقينا فين؟» يتصدر جوائز مسابقة صفاء أبو السعود للمسرح المدرسي

اختُتمت أمس فعاليات مسابقة صفاء أبو السعود للمسرح المدرسي، ضمن أنشطة الدورة الثامنة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، التي تحمل اسم «صاحبة السعادة»، برئاسة المخرج والفنان عمرو قابيل، وسط منافسة بين العروض المسرحية المدرسية التي قدمها الطلاب، في إطار دعم المواهب الشابة وتشجيع الأجيال الجديدة على ممارسة الفن المسرحي.

وشهدت المسابقة مشاركة عدد من الفرق والعروض المسرحية التي تنوعت في موضوعاتها وتجاربها الفنية، لتمنح الطلاب فرصة للتعبير عن مواهبهم وتنمية قدراتهم في التمثيل والعمل الجماعي، إلى جانب اكتساب الخبرات المرتبطة بفنون المسرح وأدواته المختلفة.

وأعربت وفاء قابيل، مديرة مسابقة صفاء أبو السعود للمسرح المدرسي، عن سعادتها بنجاح الدورة الأولى من المسابقة، مؤكدة أهمية دعم المواهب المسرحية لدى الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن قدراتهم الإبداعية من خلال العروض المسرحية، وأشارت إلى أن المسابقة تستهدف ترسيخ ثقافة المسرح داخل المدارس، وتشجيع الأجيال الجديدة على ممارسة الفن واكتشاف مواهبها، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المبدعين القادرين على إثراء الحركة المسرحية المصرية.

وأعرب المخرج والفنان عمرو قابيل، رئيس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، عن اعتزازه بإقامة مسابقة صفاء أبو السعود للمسرح المدرسي ضمن فعاليات الدورة الثامنة من الملتقى، مؤكدًا أهمية دعم المواهب الفنية في سن مبكرة، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب للتعبير عن قدراتهم الإبداعية من خلال المسرح، وأشار إلى أن الاهتمام بالمسرح المدرسي يمثل خطوة مهمة لبناء جيل واعٍ بالفنون والثقافة، ويسهم في اكتشاف طاقات شابة قادرة على مواصلة مسيرة الإبداع المسرحي، مشددًا على حرص الملتقى على توسيع دائرة المشاركة الفنية وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة لخوض تجارب مسرحية تثري مواهبهم وتنمي مهاراتهم

«كنا فين وبقينا فين؟» في صدارة أفضل العروض

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز عرض «كنا فين وبقينا فين؟» لمدرسة التل الكبير الرسمية للغات بمحافظة الإسماعيلية بالمركز الأول في فئة أفضل عرض، فيما جاء عرض «أصلي ولا فالصو» لمدرسة Futures Language School بالشروق في المركز الثاني، وحصد عرض «Moliere entre le rire et Les larmes» لمدرسة Green Land International School المركز الثالث.

نتائج جوائز التمثيل للبنات

وفي فئة التمثيل للبنات، حصدت هايدي جلال، عن عرض «الحورية الغامضة» لمدرسة New Generation International Schools، المركز الأول.

وجاء المركز الثاني مناصفة بين بيسان محمد وفريدة محمد، عن أدائهما في عرض «كنا فين وبقينا فين؟» لمدرسة التل الكبير الرسمية للغات بالإسماعيلية، بينما حصلت ريناد أحمد، عن عرض «أرض النفاق» لفريق Theatrita، على المركز الثالث.

عمر برسيجي يتصدر جوائز التمثيل للأولاد

أما في فئة التمثيل للأولاد، ففاز عمر برسيجي بالمركز الأول عن دوره في عرض «أرض النفاق» لفريق Theatrita، وحصل أحمد فايز على المركز الثاني عن عرض «أصلي ولا فالصو» لمدرسة Futures Language School بالشروق.

وجاء المركز الثالث عن عرض «Moliere entre le rire et Les larmes» لمدرسة Green Land International School، ولم يُذكر اسم الفائز بهذه الجائزة ضمن النتائج المعلنة.

وتأتي مسابقة صفاء أبو السعود للمسرح المدرسي في إطار الاهتمام بالمسرح التعليمي باعتباره مساحة لاكتشاف المواهب وتنمية الحس الإبداعي لدى الطلاب، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والفنية، بما يسهم في بناء جيل جديد يمتلك أدوات التعبير والقدرة على العمل الجماعي، ويؤكد أهمية المسرح في العملية التعليمية والحياة الثقافية.

وتندرج المسابقة ضمن الفعاليات المصاحبة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الثامنة، «دورة صاحبة السعادة»، الذي يواصل تقديم أنشطة مسرحية وثقافية تستهدف الشباب، وتفتح المجال أمام الطاقات الجديدة للتواصل مع الجمهور والانخراط في التجارب المسرحية المختلفة.

وتُعد هذه الدورة الأولى من مسابقة صفاء أبو السعود للمسرح المدرسي، التي أُطلقت للمرة الأولى ضمن الدورة الثامنة من الملتقى، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المشاركة المسرحية وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لاكتشاف قدراتهم الفنية، وشهدت المسابقة مشاركة 8 مدارس، توزعت بين عرض ضمن حفل الافتتاح و7 مدارس تنافست في المسابقة الرسمية، التي أُقيمت على مسرح السامر.