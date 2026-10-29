وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن عدم عسكرة البحر الأحمر يعد أحد أهم مبادئ السياسة الخارجية المصرية.





وقال وزير الخارجية في تصريحات للقاهرة الإخبارية، إن أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له.

وأضاف وزير الخارجية:"النفاذ البحري يجب أن يتوافق مع القانون الدولي ويتم بالتشاور مع الدول المعنية ويقتصر على الأغراض التجارية".

وأكمل وزير الخارجية:" قضية السودان تعد من القضايا بالغة الأهمية لمصر باعتباره إحدى دول الجوار".

وتابع وزير الخارجية:" أفكار عديدة يجري طرحها لوقف الحرب في السودان والتوصل إلى عملية سياسية بملكية سودانية، وندعو إلى الوقف الكامل لأي تدخلات خارجية في السودان".