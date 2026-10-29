وزير الخارجية: علاقات مصر وروسيا تنمو بوتيرة متسارعة.. ورؤية مشتركة بشأن الأزمة الإيرانية وأوضاع القرن الأفريقي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن الرئيس السيسي حرص خلال القمة الروسية الأفريقية على الدفع بأولويات الأجندة المصرية على مستوى العلاقات بين موسكو والقاهرة.

وقال وزير الخارجية في تصريحات للقاهرة الإخبارية، إن العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا تنمو بوتيرة متسارعة في المجالات كافة.

وأضاف وزير الخارجية، أن الجانب الروسي حرص على إبراز مشروع محطة الضبعة النووية خلال القمة الروسية الأفريقية.

وتابع وزير الخارجية :" مشروع محطة الضبعة النووية يعد نموذجا للتعاون بين روسيا والدول الأفريقية".

وأكمل وزير الخارجية:"رؤية مصرية روسية مشتركة بشأن الأزمة الإيرانية والأوضاع في القرن الأفريقي وليبيا والسودان".

