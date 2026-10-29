فاتن عبد المعبود: الرئيس السيسي يطرح رؤية لتحويل أفريقيا إلى قوة صناعية عالمية

أكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي أي»، أن تحويل أفريقيا من قارة غنية بالثروات والموارد الطبيعية إلى قوة صناعية واقتصادية كبرى يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه دول القارة، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بدلًا من الاكتفاء بتصديرها في صورة مواد خام.

5 محاور للرؤية المصرية لتعزيز التصنيع والتنمية الاقتصادية في أفريقيا

وقالت فاتن عبد المعبود إن هذه القضية كانت من أبرز الملفات التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية الثالثة بالعاصمة الروسية موسكو، حيث أكد أن مستقبل مصر يرتبط بمستقبل القارة الأفريقية، وأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تعاونًا حقيقيًا بين الدول الأفريقية، يتجاوز الاتفاقيات النظرية إلى تنفيذ مشروعات عملية تحقق نتائج ملموسة لشعوب القارة.

وأضافت أن الرئيس السيسي استعرض خمسة محاور رئيسية للرؤية المصرية بشأن مستقبل أفريقيا، تشمل تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية، والتوسع في مشروعات الطاقة والربط الكهربائي، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، إلى جانب تطوير التكنولوجيا والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الإعلامية أن الرسالة الأساسية للرؤية المصرية تتمثل في ضرورة انتقال أفريقيا من مرحلة تصدير المواد الخام إلى التصنيع والإنتاج داخل دولها، بما يسهم في توفير فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، ودعم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشارت إلى أن مصر تعمل على دعم هذا التوجه من خلال عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشراكة مع روسيا في المنطقة الصناعية الروسية، فضلًا عن مشروع محطة الضبعة النووية، بما يعكس أهمية التعاون الدولي في دعم التنمية الصناعية ونقل التكنولوجيا وتوفير مصادر الطاقة اللازمة للتوسع الإنتاجي.

وفيما يتعلق بالملفات السياسية والأمنية، لفتت فاتن عبد المعبود إلى تجديد الرئيس السيسي رفض مصر لأي محاولات تستهدف تقسيم السودان، إلى جانب تحذيره من تداعيات التوترات في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدة أهمية الحفاظ على استقرار الدول الأفريقية ووحدة أراضيها باعتبارهما من ركائز تحقيق التنمية.

وأضافت أن ملف المياه المشتركة حظي باهتمام واضح في الرؤية المصرية، من خلال التأكيد على ضرورة أن تكون الموارد المائية المشتركة مجالًا للتعاون والتفاهم بين الدول، لا سببًا للنزاعات، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة والحفاظ على حقوق الشعوب.

واختتمت فاتن عبد المعبود بالتأكيد على أهمية تعزيز حضور أفريقيا في صنع القرار الدولي، ومنح دول القارة صوتًا أكثر تأثيرًا في القضايا العالمية، مشيرة إلى أن استقرار أفريقيا وتقدم شعوبها يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بمستقبل مصر، وأن تحقيق النهضة الاقتصادية للقارة يتطلب شراكات جادة واستثمارات منتجة وتعاونًا مستدامًا يضع احتياجات المواطنين في مقدمة الأولويات.