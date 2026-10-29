وإني سميتها مريم.. حسني شتا يستقبل مولودته الأولى

أعلن الفنان حسني شتا استقباله مولودته الأولى، التي أطلق عليها اسم «مريم حسني شتا»، معبرًا عن سعادته الكبيرة بقدومها، ومشاركًا جمهوره ومحبيه فرحته بهذه المناسبة السعيدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر حسني شتا آية قرآنية من سورة آل عمران، وكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم "وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" صدق الله العظيم».

وأضاف: «الحمد لله الذي وهبنا هديةً تزين أيامنا وتملأ قلوبنا سرورًا، أكرمنا الله بأميرتنا الصغيرة "مريم حسني شتا"، اللهم أنبتها نباتًا حسنًا وبارك لنا فيها واجعلها قرةً للعين والقلب»، مختتمًا منشوره بحمد الله على هذه النعمة.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنان مع إعلانه، مقدمين له التهاني والتبريكات بمناسبة استقبال مولودته الأولى، ومتمنين لها دوام الصحة والسعادة.

آخر أعمال حسني شتا

وعلى الصعيد الفني، شارك الفنان حسني شتا مؤخرًا في أحداث مسلسل «سوا سوا»، الذي يضم مجموعة من الفنانين، من بينهم أحمد مالك، وهدى المفتي، وخالد كمال، ونهى عابدين، وأحمد عبد الحميد، وسوسن بدر، وشريف دسوقي، وفتوح أحمد، ومحمود السراج، وحنان عادل، وعبد العزيز مخيون.

والمسلسل من إنتاج صباح إخوان، وتأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.