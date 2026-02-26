مسلسل سوا سوا الحلقة 10 .. مقتل حسني شتا وتدهور الحالة الصحية لهدى المفتي

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "سوا سوا" العديد من الاحداث التشويقية خاصة بعد مشاجرة بين أمير (حسني شتا) وهيما (احمد مالك) .

- وبدأت الحلقة بتراجع هيما فى اخر لحظة عن عملية بيع قرنيته بعد اتفاقه مع دكتور فوزي (خالد كمال) .

- فوجيء هيما بتدهور حالة أحلام (هدي المفتى) بعد ان انخفض ضغط الدم وتوقفت العملية مجددا .

- حدوث مشاجرة بين هيما وامير بعد معرفة امير بمرض احلام (هدي المفتي) وتلفظ بألفاظ قاسية لهيما واخبره انه لا يريد احلام وتنتهي المشاجرة بدخول امير الى المستشفي.

- وتنتهي احداث الحلقة بمقتل امير بشكل غامض حيث وجد مطعون مما يثير الشك الى جميع من حوله.

أبطال مسلسل سوا سوا

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من:

نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، ومن إنتاج صباح إخوان.