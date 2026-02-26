قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برعاية الإمام الأكبر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم
هيئة البترول في غزة: الاحتلال لم يدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي إلى القطاع
قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين تاسع ليلة في رمضان
المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة
800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟
أسلوب البازار.. كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران
زاهر الشقنقيري: قانون ذوي الإعاقة يحتاج لتفعيل.. التعيين 5% لا يجب أن يبقى على الورق.. خاص
موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز
فن وثقافة

مسلسل سوا سوا الحلقة 10 .. مقتل حسني شتا وتدهور الحالة الصحية لهدى المفتي

تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "سوا سوا" العديد من الاحداث التشويقية خاصة بعد مشاجرة بين أمير (حسني شتا) وهيما (احمد مالك) .
- وبدأت الحلقة بتراجع هيما فى اخر لحظة عن عملية بيع قرنيته بعد اتفاقه مع دكتور فوزي (خالد كمال) .

- فوجيء هيما بتدهور حالة أحلام (هدي المفتى) بعد ان انخفض ضغط الدم وتوقفت العملية مجددا .

- حدوث مشاجرة بين هيما وامير بعد معرفة امير بمرض احلام (هدي المفتي) وتلفظ بألفاظ قاسية لهيما واخبره انه لا يريد احلام وتنتهي المشاجرة بدخول امير الى المستشفي.
- وتنتهي احداث الحلقة بمقتل امير بشكل غامض حيث وجد مطعون مما يثير الشك الى جميع من حوله.

أبطال مسلسل سوا سوا

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من:
نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، ومن إنتاج صباح إخوان.

مسلسل سوا سوا حسني شتا احمد مالك

صورة ارشيفية

