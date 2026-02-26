هيئة البترول في غزة: الاحتلال لم يدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي إلى القطاع

أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة، يوم الخميس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي، إلى القطاع.

يأتي ذلك في ظل أزمة غاز شديدة يعانيها المواطنون الفلسطينيين في قطاع غزة؛ إذ لا تتعدى الكميات التي تدخل 20% من الاحتياج الشهري، بحسب الهيئة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن أزمة المياه في القطاع ليست جديدة، لكنها تتفاقم بشكل مستمر، حيث يعاني المواطنون اليوم من نقص يصل إلى 85% من احتياجاتهم الأساسية، موضحا أن قنوات توزيع المياه كانت توفر حدًا أدنى من الخدمة سابقًا، لكنها اليوم مهددة بالتوقف نتيجة الظروف الراهنة.