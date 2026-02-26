بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع

حل الفنان أحمد ماهر، ضيفا على الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامج " ورا الشمس " المذاع على قناة " الشمس".

وقال أحمد ماهر:" أرفض المشاركة في فيلم من بطولة الفنان علي ربيع وانا حر في قراري ".



وأضاف احمد ماهر :" هناك مقاييس أضعها من اجل المشاركة في أي عمل فنية وانا منحاز للدراسة والتخصص ولا أحب الفنانين غير الأكاديميين ".

وتابع احمد ماهر :" انا مش هشتغل مع أي ممثل ليس أكاديمي وانا بعتذر عن أي عمل فيه حد من أكاديمي ".

وقال أحمد ماهر :" أنا فارس الفرسان في المسرح العربي "، مضيفا:" في جيلي كان لدي أضخم إنتاج مسرحي ".

وتابع أحمد ماهر :" من حقي أن احتفظ بشقايا ومجهودي وانا مثلت مصر في العديد من المهرجانات وأبرزها مهرجان قرطاج وقدمت مسرحية الفنان الواحد "