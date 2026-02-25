أحمد ماهر عن لقب فارس المسرح العربي: حقي الأدبي ولم يركب أحد الخيل على خشبات المسرح غيري

حل الفنان احمد ماهر، ضيفا على الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامج " ورا الشمس " المذاع على قناة " الشمس".

ورد أحمد ماهر على على اتهامه بالمبالغة في ذكر أنه صاحب لقب “فارس المسرح العربي”، قائلا:" ده حقي الأدبي ولم يركب أحد الخيل على خشبات المسرح غير احمد ماهر ".

وقال أحمد ماهر :" أنا فارس الفرسان في المسرح العربي "، مضيفا:" في جيلي كان لدي أضخم إنتاج مسرحي ".

وتابع أحمد ماهر :" من حقي أن احتفظ بشقايا ومجهودي وانا مثلت مصر في العديد من المهرجانات وأبرزها مهرجان قرطاج وقدمت مسرحية الفنان الواحد ".

وأكمل احمد ماهر :" أهل المسرح يعلمون ويقرون بما قدمته للمسرح العربي وهناك وثائق في وزارة الثقافة تؤكد هذا ".