أحمد ماهر: في يوم وفاة والدي جاتلي دعوة لأداء فريضة الحج

حل الفنان احمد ماهر، ضيفا على الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامج " ورا الشمس " المذاع على قناة " الشمس".

وتحدث أحمد ماهر عن لحظات وفاة والده، قائلا:" في يوم وفاة والدي جالي تليفون وواحد بيبلغني إني هسافر السعودية عشان أحج ".



وقال أحمد ماهر :" في البداية أنا قلت زميل بيتصل بيا وبيستظرف عليا".



وتابع أحمد ماهر :" اللي اتصل بيا ده قالي إن الحج دعوة من خادم الحرمين الشريفين وقالي روح السفارة اتأكد وتاني يوم رحت السفارة وخدوا مني جواز السفر وسافرت لأداء فريضة الحج".



وأكمل أحمد ماهر :" كان معايا في الدعوة الفنان الراحل محمود عبد العزيز والفنان الراحل نور الشريف ".

ولفت أحمد ماهر :" الحج حالة لها خصوصية ربنا يكرم الناس بيها كلها ".