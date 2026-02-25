صدام القيادات يُشعل الحلقة 8 من «رأس الأفعى».. انقسام الجماعة وانفجار الغضب

شهد مسلسل رأس الأفعى، في الحلقة الثامنة، تطوراتٍ مثيرة في الأحداث؛ حيث انفعل الإرهابي محمود عزت، الذي يجسده شريف منير، بعد اتهامه بأنه السبب في انقسام الجماعة الإرهابية، عقب قرار إنشاء اللجنة الإدارية العليا، وظل يردد أنه محمود عزت الذي حمل على عاتقه مسؤولية الجماعة وتأمينها.

وطالب محمود عزت بمقابلة القيادي محمد كمال، إلا أن الأخير رفض الذهاب إليه، مؤكدًا أنه إذا أراد مقابلته فعليه أن يذهب إليه، كما شدد كمال على أنَّه ومجموعة من القيادات الأخرى هم الجماعة الحقيقية، وليس من ساهموا في تهريب كبار عناصر الجماعة بأموالها إلى الخارج.

وتسبب حديث محمد كمال في انفعال محمود عزت، الذي قرر التواصل مع أحد القيادات الأخرى، وتحديدًا وهدان.

وتنتهي الحلقة بإلقاء القبض على منتصر، الذي يجسده إسلام جمال، الذراع الأيمن للإرهابي محمود عزت، على يد الضابط مراد، الذي يؤدي دوره أمير كرارة.



أحداث مسلسل «رأس الأفعى»

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يضيف انضمام عمر محمد رياض بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.