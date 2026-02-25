بقيادة رونالدو.. النصر يسحق رفقاء دونجا بخماسية في الدوري السعودي

اكتسح النصر السعودي نظيره النجمة بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة والعشرون ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وافتتح النصر التهديف في الدقيقة 7، عن طريق كريستيانو رونالدو من علامة جزاء، وأضاف النصر الهدف الثاني في الدقيقة 31، عن طريق كينجسلي كومان.

وعزز النصر النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 41، عن طريق إينيجو مارتنينز.

وسجل ساديو مانى الهدف الرابع في الدقيقة 52، وأخيراً سجل إينيجو مارتنينز الهدف الخامس في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة ينفرد النصر بصدارة الدوري السعودي برصيد 58 نقطة ويوسع الفارق عن الهلال السعودي الذى يحتل المركز الثاني برصيد 55 نقطة، وتجمد النجمة فى المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط.

وجاء تشكيل نادي النصر السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: مارتينيز – سيماكان – العمري – بوشل

خط الوسط: الخيبري – بروزو – فيليكس

خط الهجوم: ماني – كومان – رونالدو

ويطمح النصر إلى تحقيق الفوز للحفاظ علي صدارة جدول الترتيب، بعد تعثر الهلال أمس أمام التعاون.



