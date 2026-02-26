برلماني: دراما رمضان 2026 تنتصر لـ«أصحاب الأرض» وتقضي على «رأس الأفعى»

أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب، بخريطة دراما رمضان 2026، مؤكدًا أنها جاءت هذا العام معبّرة بصدق عن نبض الشارع المصري، ومنتصرة للقضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية الدفاع عن الأرض والهوية، مشيرًا إلى أن الأعمال الدرامية استطاعت أن تقدم رسائل قوية وواضحة تفضح الأكاذيب وتتصدّى لمحاولات التشويه، وتكشف "رأس الأفعى" الذي يسعى دائمًا لبث الفتن وزعزعة الاستقرار.



وأوضح “سوس” في بيان له اليوم، أن الدراما لم تعد مجرد وسيلة ترفيه، بل أصبحت أحد أهم أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، لما لها من تأثير مباشر على تشكيل وعي المواطنين، خاصة فئة الشباب، وهو ما تجلّى بوضوح في الأعمال التي تناولت بطولات القوات المسلحة والشرطة، وقصص الكفاح الوطني، والقضايا الاجتماعية التي تمس الأسرة المصرية.

وأكد عضو مجلس النواب أن نجاح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم رمضان 2026 يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على الجمع بين القيمة الفنية والرسالة الوطنية، مشيرًا إلى أن التنوع في الموضوعات والطرح المتوازن ساهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي، ودعم ثوابت الدولة، وترسيخ مفاهيم الانتماء والولاء.

وأضاف “سوس” أن الدراما الوطنية الواعية تمثل خط دفاع متقدم في مواجهة حروب الجيل الرابع والشائعات الممنهجة، مؤكدًا أن ما قُدم هذا العام يعكس رؤية واضحة لإعلاء مصلحة الوطن، وإبراز الحقائق أمام الرأي العام، بعيدًا عن المُبالغات أو الطرح السطحي.

واختتم النائب سامي سوس تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك رصيدًا هائلًا من القصص والبطولات التي تستحق أن تُروى للأجيال الجديدة، مُشددًا على أهمية استمرار دعم الإنتاج الدرامي الهادف، الذي يجمع بين الجودة الفنية والرسالة الوطنية، بما يُعزّز تماسك المجتمع ويحافظ على الهوية المصرية.