خطاب رسمي من الزمالك بإعادة التحقيق في شكوى زيزو

عبدالله هشام

أرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة ، للمطالبة بإعادة التحقيق مع جميع الأطراف في شكوي أحمد سيد زيزو ضد النادي.

واستغل الزمالك تعيين لجنة جديدة لشؤون اللاعبين في اتحاد الكرة ، ليتم تأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأن الأزمة.

ولم يتم توقيع أي عقوبة مالية من جانب اتحاد الكرة على الزمالك في قضية زيزو كما تم تداوله في الساعات الأخيرة.

قرار اتحاد الكرة بشأن شكوى زيزو

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن قرار جديد بشأن ملف شكوى زيزو لنادي الزمالك بشأن مستحقاته المتأخرة.

وحسب المصدر، فإن اتحاد الكرة قرر إحالة ملف شكوي زيزو والزمالك، كاملاً للجنة شؤون اللاعبين الجديدة برئاسة عادل موسى للنظر فيها وإصدار قرارات بشأنها.

ولم يحاول نادي الزمالك التواصل مع زيزو أو والده لحل أزمة المستحقات التي طالبها اللاعب خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر مقرب من زيزو، أنه يُبدي مرونة كاملة لحل الملف وديًا، بشرط رد اعتبار أدبي مُعلن يتضمنه صيغة اعتذار عن ما بدر من تصريحات مسيئة وغير مسؤولة من بعض مسؤولي النادي ، والتي تسببت في إهانات غير مسبوقة للاعب ووالده وعائلته، وفي هذه الحالة فقط سيكون اللاعب مستعداً للتنازل عن جزء كبير من مستحقاته احترامًا لتاريخه مع النادي وتقديرًا لجماهير الزمالك".

