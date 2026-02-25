جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب، سبب توقف تصوير برنامجها وتعرّضها لعدوى بكتيرية في خدها.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها على فيسبوك؛ "من أول يوم تصوير وأنا ملاحظة تورم في خدي اليمين، اكتشفت -متأخر جداً للأسف- إني أُصبت بعدوى بكتيرية في الأنسجة، أدت لإلتهاب عميق تحت الجلد و ٣ خراريج ضخمة، واضطريت أخضع لجراحة دقيقة لإزالتها تالت يوم رمضان حتى الآن إحنا متوقفين عن التصوير، لأن حالتي مازالت سيئة.. اذكروني في دعواتكم".

من جانب آخر، علّقت الإعلامية ياسمين الخطيب على تصريحات محمد عبد المنصف عن طليقته الثانية.

وكتبت الخطيب من خلال حسابها الشخصي اكس :" الناس زعلانين عشان فيه راجل محترم، اتكلم على طليقته بكل خير!

وكشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن موقف طريف جمعها بالراقصة دينا خلال حفل زفافها، مؤكدة أنها شعرت بالغيرة منها في تلك الليلة بسبب لفتها للأنظار.

وقالت ياسمين الخطيب خلال تقديمها برنامج ورا الشمس، إنها اعترفت لدينا قائلة: "أنا كنت غيرانة منك في فرحي، لأنك كنتِ لافتة الأنظار كلها، وكنتِ لابسة بدلة رقص قطيفة واخدة الاهتمام كله"، في إشارة إلى الحضور القوي الذي ظهرت به دينا في الحفل.

من جانبها، علّقت دينا على الأمر مؤكدة أن بعض العرائس يشعرن بالضيق أو الغيرة من ظهورها في أفراحهن، لكنها تحرص دائمًا على التعامل بلطف، قائلة إن هذا اليوم يخص العروس وحدها، وتحاول ألا تفسد عليها فرحتها.