الزمالك راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة
بلومبيرج: استخبارات الناتو في تركيا تقلص مراقبتها لروسيا
معتمد جمال: ستة انتصارات متتالية رسالة قوية.. وحزين لخسارة الكأس
بودو غليمت يطيح بـ إنتر ميلان من دوري الأبطال تحت أعين جماهيره
إذا نسيت نية الصوم في رمضان حتى طلوع الفجر.. صيامك صحيح بشرط
السيطرة على حريق محول كهرباء في المنوفية.. والأهالي: تاني مرة يحصل
نحارب للصدارة.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على زد بالدوري
علاء عبد العال يرحل عن غزل المحلة بعد ثلاثية بيراميدز في الدوري
موعد أذان الفجر سابع أيام رمضان.. انتبه توقيت الدقائق اختلف
قرب الـ 48 .. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 25 فبراير : احترام مشاعر الحبيب
نيوكاسل يعبر قرة باغ بثلاثية مثيرة ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

محمد غالي

في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% مؤخرا، أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري، أن العوائد على الشهادات الادخارية بالبنك ستظل دون أي تعديل، مع الإبقاء على مستويات الأرباح الحالية.

والشهادات ذات العائد المتدرج أو المتناقص تمثل خيارا مفضلا لشريحة واسعة من المودعين، نظرا لما توفره من عوائد مرتفعة في السنوات الأولى مقارنة بالشهادات ذات العائد الثابت.

  شهادات البنك الأهلي المصري

   شهادة «أمان المصريين»

تعد من الأوعية الادخارية منخفضة القيمة، وتمتد لمدة 3 سنوات بعائد سنوي ثابت يبلغ 13%.

الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه
الحد الأقصى: 2500 جنيه

   الشهادة الخماسية بعائد شهري

مدة الشهادة: 5 سنوات
عائد سنوي ثابت: 14.25% يصرف شهريا
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

 الشهادة البلاتينية بعائد شهري ثابت

المدة: 3 سنوات
العائد: 16% سنويا يصرف شهريا

الشهادة البلاتينية بعائد شهري متدرج

المدة: 3 سنوات
21% في السنة الأولى
15.25% في السنة الثانية
12% في السنة الثالثة
يصرف العائد شهريا طوال مدة الشهادة

الشهادة البلاتينية بعائد سنوي متدرج

المدة: 3 سنوات
22% في السنة الأولى
17.5% في السنة الثانية
13% في السنة الثالثة
يصرف العائد مرة واحدة سنويا

وتعكس هذه الشهادات تنوع الخيارات الادخارية التي يطرحها البنك الأهلي المصري، بما يلائم مختلف احتياجات العملاء، سواء من يبحث عن دخل شهري منتظم أو من يفضل تعظيم العائد في السنوات الأولى من الاستثمار.

وتعد شهادة الادخار الثلاثية المتناقصة  ابن مصر  من أبرز الأوعية الادخارية التي يطرحها بنك مصر، حيث توفر للعميل مرونة في اختيار دورية صرف العائد، سواء بشكل شهري أو سنوي، مع أسعار فائدة تنافسية متدرجة على مدار مدة الشهادة البالغة 3 سنوات.

  العائد بدورية صرف سنوية

22.00% في السنة الأولى
17.50% في السنة الثانية
13.25% في السنة الثالثة

  العائد بدورية صرف شهرية

20.50% في السنة الأولى
16.25% في السنة الثانية
12.25% في السنة الثالثة

وتبدأ فئات شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وهي متاحة للأفراد الطبيعيين فقط، على أن يتم احتساب مدتها اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

طرق شراء الشهادة

يمكن شراء شهادة  ابن مصر  من خلال:

خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي BM Online
ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك
فروع بنك مصر التي تتجاوز 900 فرع ووحدة مصرفية منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية

مزايا إضافية

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة
إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها
إمكانية الاسترداد بعد مرور 6 أشهر وفقا للشروط والأحكام المنظمة

و الشهادة خيارا مناسبا للراغبين في تحقيق عائد مرتفع مع مرونة في دورية الصرف، خاصة في ظل تدرج العائد بما يتماشى مع احتياجات العملاء على مدار مدة الاستثمار.

قرار البنك المركزي المصري البنك المركزي أسعار الفائدة البنك الأهلي المصري شهادات البنك الأهلي بنك مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

