أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% مؤخرا، أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري، أن العوائد على الشهادات الادخارية بالبنك ستظل دون أي تعديل، مع الإبقاء على مستويات الأرباح الحالية.
والشهادات ذات العائد المتدرج أو المتناقص تمثل خيارا مفضلا لشريحة واسعة من المودعين، نظرا لما توفره من عوائد مرتفعة في السنوات الأولى مقارنة بالشهادات ذات العائد الثابت.
شهادات البنك الأهلي المصري
شهادة «أمان المصريين»
تعد من الأوعية الادخارية منخفضة القيمة، وتمتد لمدة 3 سنوات بعائد سنوي ثابت يبلغ 13%.
الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه
الحد الأقصى: 2500 جنيه
الشهادة الخماسية بعائد شهري
مدة الشهادة: 5 سنوات
عائد سنوي ثابت: 14.25% يصرف شهريا
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
الشهادة البلاتينية بعائد شهري ثابت
المدة: 3 سنوات
العائد: 16% سنويا يصرف شهريا
الشهادة البلاتينية بعائد شهري متدرج
المدة: 3 سنوات
21% في السنة الأولى
15.25% في السنة الثانية
12% في السنة الثالثة
يصرف العائد شهريا طوال مدة الشهادة
الشهادة البلاتينية بعائد سنوي متدرج
المدة: 3 سنوات
22% في السنة الأولى
17.5% في السنة الثانية
13% في السنة الثالثة
يصرف العائد مرة واحدة سنويا
وتعكس هذه الشهادات تنوع الخيارات الادخارية التي يطرحها البنك الأهلي المصري، بما يلائم مختلف احتياجات العملاء، سواء من يبحث عن دخل شهري منتظم أو من يفضل تعظيم العائد في السنوات الأولى من الاستثمار.
وتعد شهادة الادخار الثلاثية المتناقصة ابن مصر من أبرز الأوعية الادخارية التي يطرحها بنك مصر، حيث توفر للعميل مرونة في اختيار دورية صرف العائد، سواء بشكل شهري أو سنوي، مع أسعار فائدة تنافسية متدرجة على مدار مدة الشهادة البالغة 3 سنوات.
العائد بدورية صرف سنوية
22.00% في السنة الأولى
17.50% في السنة الثانية
13.25% في السنة الثالثة
العائد بدورية صرف شهرية
20.50% في السنة الأولى
16.25% في السنة الثانية
12.25% في السنة الثالثة
وتبدأ فئات شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وهي متاحة للأفراد الطبيعيين فقط، على أن يتم احتساب مدتها اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.
طرق شراء الشهادة
يمكن شراء شهادة ابن مصر من خلال:
خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي BM Online
ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك
فروع بنك مصر التي تتجاوز 900 فرع ووحدة مصرفية منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية
مزايا إضافية
إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة
إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها
إمكانية الاسترداد بعد مرور 6 أشهر وفقا للشروط والأحكام المنظمة
و الشهادة خيارا مناسبا للراغبين في تحقيق عائد مرتفع مع مرونة في دورية الصرف، خاصة في ظل تدرج العائد بما يتماشى مع احتياجات العملاء على مدار مدة الاستثمار.