قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء
«الزراعة» توقف موظفة بالغربية عن العمل وتحيلها للنيابة بتهمة التعدي على زميلها
في الليلة السابعة من رمضان.. الجامع الأزهر يمتلئ بالمصلين في صلاة العشاء والتراويح
مصدر مسؤول ينفي صحة التقارير المتداولة حول إثيوبيا و البحر الأحمر
8 آلاف جنيه مرتب.. وظائف خالية للشباب بشروط سهلة قدم الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

تامر شلتوت
تامر شلتوت
قسم الفن

تناول الفنان والإعلامي تامر شلتوت سيرة السيدة زينب في ثاني حلقات برنامج "كرامات"، متحدثًا عن العديد من الجوانب الإنسانية في حياتها، والصعوبات التي واجهتها وكيف تصدت لها.

وتحدث شلتوت في بداية الحلقة عن سبب تسميتها بـ زينب، مشيرًا إلى أن سيدنا جبريل نزل على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وبعث له رسالة من الله بتسميتها "زينب"، وذلك وفقًا لرواية الدكتور أحمد كريمة، وذلك لارتباط اسمها بالعديد من المعاني، منها "الجمال والقوة والصبر".

كما أوضح الصعوبات التي مرت في حياتها، بدايةَ من وفاة جدها الرسول وهي في الخامسة من عمرها، ووالدتها السيدة فاطمة بنت الرسول بعد وفاة جدها بستة أشهر فقط، هذا إلى جانب تعرض والدها للقتل في الكوفة، واستشهاد شقيقيها الحسن والحسين وأبنائها في معركة كربلاء.

وتطرق في حديثه إلى مجيئها إلى مصر، ووصولها إلى مدينة الفسطاط عام 61 هجريًا، مشيرًا إلى أن قلوب المصريين احتضنتها، كاشفًا سبب تسميتها بـ "أم العواجز"، وذلك نسبةً إلى تكفلها باليتامى وكبار السن، وقبل وفاتها أوصت بدفنها في المنزل التي عاشت به، الذي تحول فيما بعد إلى مسجد يحمل اسمها.

أشار شلتوت إلى أن المصريين كانوا يتباركون بالسيدة زينب، ولها العديد من الكرامات، منها عودة قدرة فتاة على التحدث بعد فترة من الانقطاع وكانت "خرساء"، وشخص آخر جاء له السيدة زينب في الحلم وأعطته كوب حليب، وعندما استيقظ أصبحت حاجته محلولة، كما أن مقامها في مصر أصبح محل اهتمام ومحبة من العرب، حتى أن العديد من الفنانين كانوا يحرصون على زيارته مثل الكوميديان الراحل إسماعيل ياسين، وكوكب الشرق أم كلثوم، هذا إلى جانب العديد من الوزراء والإعلاميين وكبار الشخصيات العامة.
 

مواعيد برنامج كرامات

يعرض تامر شلتوت برنامج "كرامات" عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

تامر شلتوت الفنان تامر شلتوت برنامج تامر شلتوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

ترشيحاتنا

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

بالصور

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات.. طعم شرقي غني زي المحلات

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات

لقطات من الحلقة 6 من المداح.. حمادة هلال في ورطة

المداح
المداح
المداح

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

فيديو

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد