الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

لقطات من الحلقة 6 من المداح.. حمادة هلال في ورطة

المداح
المداح
قسم الفن

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "المداح 6" أزمة كبرى وصدمة قاسية لصابر المداح (حمادة هلال)؛ وذلك بعد أن نجح "سميح" (فتحي عبد الوهاب) في استباقه والوصول إلى الحجر الثاني اللازم لتجميع "لوح الزمرد".
 

بدأت الحلقة بمواجهة كشف فيها صابر لسميح عن اضطراره لاستخدام السحر لأول مرة بهدف كف شرور الجن عن طليقته وأم ابنه رحاب (هبة مجدي)، والتي ظهرت في حالة تدهور صحي ونفسي شديد إثر إصابتها بهذا السحر.


وفي سياق متصل، تصاعدت وتيرة الإثارة بوصول الدكتور رجائي (علاء مرسي) إلى صابر، حاملا رسالة غامضة تحتوي على اسم "المداح" وصورة لـ "معبد هابو" بالأقصر؛ تزامنا مع عثور "أشرف زكي" على خريطة لكنز أثري قديم.
 

كما كشفت الحلقة عن دور "يسرا" التي كادت أن تشعل حربا طاحنة بين قبائل الجن والشياطين بسبب تدخلها لإنقاذ أشرف زكي، مما زاد من تعقيد الصراع الذي يخوضه صابر المداح.


وانتهت الحلقة على وقع صدمة مدوية، فبينما كان صابر يهرع في سباق مع الزمن للوصول إلى الحجر الثاني داخل معبد هابو بالأقصر، اكتشف أن الدكتور سميح -فتحي عبدالوهاب- سبقه وحصل عليه لتبدأ مساومة جديدة بينهما في الأحداث القادمة من المسلسل، ليبقى السؤال حول قدرته على استعادة زمام الأمور مرة أخرى قبل فوات الأوان.
 

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.


المداح مسلسل المداح حلقات المداح

