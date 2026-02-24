هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

هنتسحر ايه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال يوميا داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة سحور متنوعة مع شرح خطوات تحضيرها.

نعرض لكم طريقة عمل 3 اكلات شية وغير تقليدية لسحور رمضان وفي نفس الوقت خطوات تحضيرها بسيطة وسهلة.

طريقة عمل فول بالبشاميل أميرة شنب

المقادير

2 علبة فول مدمس

ملعقة كبيرة كمون

كزبرة جافة

ثوم مفروم

طماطم مبشورة

صلصة

كوب ونصف كوب لبن

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل طاجن فول بالبشاميل

شوحي الثوم في طاسة على النار بها زبدة ثم ضيفي الطماطم والصلصة وبعدهم الفول .

شوحي الدقيق في حلةبها الزبدة وأضيفي اللبن والملح والتوابل.

وضعي الفول فى الطاجن وفوقه البشاميل وادخليه الفرن ويقدم.

طعمية البطاطس لنجلاء الشرشابي



المقادير

بطاطس مبشورة

بصل بودرة

ثوم بودرة

بابريكا

بيض

كمون ناعم

كزبرة جافة ناعمة

ملح

فلفل أسود

دقيق

كزبرة خضراء

شبت مفروم

بقدونس مفروم

سمسم محمص

زيت للقلي

طريقة عمل طعمية البطاطس

فى بولة متوسطة اخلطى البطاطس المبشورة مع التوابل والبيض والدقيق والملح والفلفل الأسود والخضرة حتى الحصول على قوام يشبه العجينة

شكلي طعمية البطاطس أقراص و غلفيها بالسمسم واقليها في الزيت الساخن وتقدم مع الخبز البلدي والسلطة.