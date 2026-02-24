فرنسا : استقالة مدير متحف اللوفر عقب عملية سرقة مجوهرات في شهر أكتوبر

استقالت لورين دو كاريه، مديرة متحف اللوفر في باريس، على خلفية عملية السطو التي وقعت في المتحف في أكتوبر الماضي، والتي سرقت خلالها مجوهرات بقيمة 88 مليون يورو.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبوله استقالتها.

ووقعت السرقة بواسطة شاحنة مجهزة برافعة ركنت من جهة رصيف نهر السين. وقد صعد اللصوص بواسطة الرافعة إلى الطابق الثاني وقاموا بتحطيم زجاج النافذة بواسطة جهاز قص كهربائي محمول. ودخلوا إلى قاعة أبولون التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي التي تحظى بحماية عالية. ثم سرقوا خزانتين لعرض المجوهرات، ولاذوا بالفرار.

وأعلنت وزارة الثقافة الفرنسية عن سرقة ثماني قطع من المجوهرات "ذات قيمة تراثية لا تقدر بثمن" تعود لملكات إحداهن جوزفين زوجة نابليون بونابرت، خلال عملية سطو صباح الأحد في أشهر متاحف العالم.

ويشار إلى أنه تم افتتاح متحف اللوفر في عام 1793 وكان المبنى في السابق مقرا ملكيا، وهو يعتبر المتحف الأكثر زيارة في العالم.