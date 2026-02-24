بيراميدز يتفوق على غزل المحلة بثلاثية في الدوري

نجح بيراميدز في تحقيق الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعت بينهما على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز ناصر ماهر هدف تقدم بيراميدز في الدقيقة ٢٥ من عمر الشوط الأول، بينما أدرك ويليامز صنداي، مهاجم غزل المحلة، هدف التعادل في الدقيقة 29، عقب تأكيد تقنية الفيديو (VAR) صحة الهدف،

ونجح مصطفى فتحي بالهدف الثانى لنادي بيراميدز فى الدقيقة 43.

ونجح فيستون مايلى في أحراز الهدف الثالث لفريق بيراميدز ليعلن تفوق فريقه بثلاثية

وبهذة النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 37 نقطة بينما يقع المحلة فى المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة،

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حامد حمدان - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - ناصر ماهر - مصطفى زيكو

خط الهجوم: مروان حمدي.