نحارب للصدارة.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على زد بالدوري

قال معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مواجهة زد اليوم في مسابقة الدوري الممتاز، كانت صعبة جدًا، وفريقه كان يمتلك الدوافع لتحقيق الفوز، ونفس الأمر بالنسبة للفريق المنافس.



وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" الزمالك كان يحارب للفوز من أجل اعتلاء صدارة الدوري، وبعد تسجيل هدف التقدم، تراجع الفريق نسبيًا للتأمين وبعد تعادل زد نجح الزمالك في العودة وتسجيل هدف الفوز".

وتابع معتمد جمال:" تحدثنا مع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز، والفريق يمر بظروف صعبة وأول مباراة لي مع الفريق كانت أمام زد في كأس عاصمة مصر وخسرنا اللقاء ولكن الأمور تحسنت كثيرًا وأصرح دائمًا بأن الفريق يضم أفضل لاعبي في أفريقيا وهم يؤمنون بقدراتهم".

وأضاف :" سعيد بتحقيق الفوز السادس على التوالي في بطولة الدوري، وحزين على خسارة مباراة سيراميكا في كأس مصر والقادم سيكون أفضل".

وواصل معتمد جمال:" تغيير خوان بيزيرا لأنه تعرض للإجهاد بسبب المجهود المبذول منه في المباراة، واللاعب أهدر فرصة آخرى للتسجيل بسبب غياب التوفيق في لقاء اليوم، وأختلف مع من يتحدث عن وجود فوارق بين لاعبي الزمالك والفرق المنافسة لأن فريقي يضم أفضل لاعبين".

واختتم المدير الفني قائلًا:" محمد عواد خضع للتحقيق وينتظر قرار مجلس إدارة النادي، وهو إضافة للفريق حال عودته لصفوف الزمالك، في حين أن آدم كايد يعاني من إصابة في عضلة السمانة وسيتواجد مع الفريق قريبًا".

وفاز فريق الزمالك على نظيره زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 37 نقطة يحتل بهم صدارة مسابقة الدوري.