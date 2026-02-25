قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة
بلومبيرج: استخبارات الناتو في تركيا تقلص مراقبتها لروسيا
معتمد جمال: ستة انتصارات متتالية رسالة قوية.. وحزين لخسارة الكأس
بودو غليمت يطيح بـ إنتر ميلان من دوري الأبطال تحت أعين جماهيره
إذا نسيت نية الصوم في رمضان حتى طلوع الفجر.. صيامك صحيح بشرط
السيطرة على حريق محول كهرباء في المنوفية.. والأهالي: تاني مرة يحصل
نحارب للصدارة.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على زد بالدوري
علاء عبد العال يرحل عن غزل المحلة بعد ثلاثية بيراميدز في الدوري
موعد أذان الفجر سابع أيام رمضان.. انتبه توقيت الدقائق اختلف
قرب الـ 48 .. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 25 فبراير : احترام مشاعر الحبيب
نيوكاسل يعبر قرة باغ بثلاثية مثيرة ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نحارب للصدارة.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على زد بالدوري

معتمد جمال
معتمد جمال

قال معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مواجهة زد اليوم في مسابقة الدوري الممتاز، كانت صعبة جدًا، وفريقه كان يمتلك الدوافع لتحقيق الفوز، ونفس الأمر بالنسبة للفريق المنافس.


وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" الزمالك كان يحارب للفوز من أجل اعتلاء صدارة الدوري، وبعد تسجيل هدف التقدم، تراجع الفريق نسبيًا للتأمين وبعد تعادل زد نجح الزمالك في العودة وتسجيل هدف الفوز".
وتابع معتمد جمال:" تحدثنا مع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز، والفريق يمر بظروف صعبة وأول مباراة لي مع الفريق كانت أمام زد في كأس عاصمة مصر وخسرنا اللقاء ولكن الأمور تحسنت كثيرًا وأصرح دائمًا بأن الفريق يضم أفضل لاعبي في أفريقيا وهم يؤمنون بقدراتهم".
وأضاف :" سعيد بتحقيق الفوز السادس على التوالي في بطولة الدوري، وحزين على خسارة مباراة سيراميكا في كأس مصر والقادم سيكون أفضل".
وواصل معتمد جمال:" تغيير خوان بيزيرا لأنه تعرض للإجهاد بسبب المجهود المبذول منه في المباراة، واللاعب أهدر فرصة آخرى للتسجيل بسبب غياب التوفيق في لقاء اليوم، وأختلف مع من يتحدث عن وجود فوارق بين لاعبي الزمالك والفرق المنافسة لأن فريقي يضم أفضل لاعبين".
واختتم المدير الفني قائلًا:" محمد عواد خضع للتحقيق وينتظر قرار مجلس إدارة النادي، وهو  إضافة للفريق حال عودته لصفوف الزمالك، في حين أن آدم كايد يعاني من إصابة في عضلة السمانة وسيتواجد مع الفريق قريبًا".
وفاز فريق الزمالك على نظيره زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 37 نقطة يحتل بهم صدارة مسابقة الدوري.

معتمد جمال الزمالك الدوري الممتاز زد المؤتمر الصحفي خوان بيزيرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

النجم ياسر جلال

أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

ترشيحاتنا

أرشيفية

طائرة "يوم القيامة" الأمريكية تهبط قرب واشنطن قبل ساعات من خطاب الرئيس

جولة وزير العمل الصومالي داخل سفارة بلاده

وزير العمل الصومالي يزور سفارة القاهرة ويطلع على الخدمات | صور

لقاء سفير جمهورية الصومال الفيدرالية ورئيس قطاع فلسطين

الصومال يؤكد ضرورة استمرار التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة

بالصور

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد