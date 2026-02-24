سامسونج تستعد للكشف عن Galaxy S26 في حدث Unpacked 2026

كشفت منصة Gizmodo في تغطية مباشرة لفعالية Galaxy Unpacked 2026 أن سامسونج تستعد للإعلان رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S26 يوم 25 فبراير في سان فرانسيسكو، حيث من المنتظر تقديم ثلاثة طرازات هي Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra.​

أوضحت المنصة أن سامسونج ستسلّط الضوء في الحدث على جيل جديد من مزايا Galaxy AI، مع التركيز بشكل خاص على تقنية شاشة جديدة في النسخة الأعلى تحمل اسم Privacy Display، إلى جانب جيل جديد من السماعات اللاسلكية Galaxy Buds 4 وGalaxy Buds 4 Pro.​

«شاشة الخصوصية» أبرز ما يميّز Galaxy S26 Ultra

أشارت Gizmodo إلى أن ميزة Privacy Display تُعد حتى الآن «السبب الأبرز للحماس» تجاه Galaxy S26 Ultra، وفق وصفها، إذ تعتمد على طبقة خاصة في الشاشة تتيح تعتيم كامل الشاشة أو أجزاء منها أو حتى الإشعارات، بحيث لا يمكن رؤيتها إلا عند النظر مباشرة إلى الهاتف من الأمام.

أكدت المنصة أن تسريبات سابقة، بينها فيديو نشره المسرّب Ice Universe، أظهرت كيف تبدو الشاشة عادية عند النظر المباشر، بينما تظهر داكنة تقريبًا من الزوايا الجانبية، في محاولة لحماية المستخدم من تطفل الأشخاص الجالسين بجواره في المواصلات أو الأماكن العامة.​

هواتف Galaxy S26 تأتي كتطوير تدريجي لسلسلة S25

أوضحت Gizmodo أن كل ما تسرّب حتى الآن يشير إلى أن Galaxy S26 وS26+ وS26 Ultra سيكونون بمثابة تطوير تدريجي للإصدارات الحالية Galaxy S25 وS25+ وS25 Ultra، سواء من ناحية التصميم العام أو أسلوب الاستخدام اليومي.​

أشارت المنصة إلى أن سامسونج ستركّز على تحسينات في الكاميرا والذكاء الاصطناعي وعمر البطارية وتجربة الشاشة، أكثر من تقديم تغيير جذري في شكل الهاتف، مع الإبقاء على قلم S Pen في نسخة Ultra كالمعتاد.​

لا إصدار S26 Edge.. وإلغاء فكرة الهاتف «الأرفع»

أكدت Gizmodo أن سامسونج لن تعلن، بحسب التقارير، عن نسخة Galaxy S26 Edge فائقة النحافة، بعد أن قررت إيقاف هذا الخط من المنتجات نتيجة ضعف مبيعات Galaxy S25 Edge الذي قدّم تصميمًا نحيفًا للغاية لكنه لم يحقق الانتشار المتوقع.​

أوضحت المنصة أن سامسونج، ومعها شركات أخرى مثل أبل التي واجهت تحديات في تسويق iPhone Air شديد النحافة، أدركت صعوبة إقناع المستخدمين بالتضحية بعمر البطارية وحرارة الجهاز من أجل تصميم أنحف فقط، وهو ما يفسّر الاتجاه الحالي للاهتمام أكثر بالعمر الفعلي للاستخدام والراحة العملية.​

توقعات بالإعلان عن Galaxy Buds 4 وBuds 4 Pro

أشارت Gizmodo إلى أن الحدث لن يقتصر على هواتف جالاكسي فقط، إذ تشير التسريبات إلى أن سامسونج ستكشف أيضًا عن جيل جديد من السماعات اللاسلكية Galaxy Buds 4 وGalaxy Buds 4 Pro، بعد أسابيع من التسريبات حول إعادة تصميم شكل السماعات وتحسينات في إلغاء الضوضاء النشط.​

أكدت المنصة أن هذه السماعات ستنافس بشكل مباشر منتجات أبل مثل AirPods 4 مع إلغاء الضوضاء وAirPods Pro 3، مع توقعات بانتقال سامسونج إلى تصميم أقل حِدة من حيث الحواف مقارنة بتصميم «الشفرة» الحالي، وإن كانت التفاصيل النهائية للتصميم والمزايا ما زالت في نطاق الشائعات حتى موعد الحدث.