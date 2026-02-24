قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء
«الزراعة» توقف موظفة بالغربية عن العمل وتحيلها للنيابة بتهمة التعدي على زميلها
في الليلة السابعة من رمضان.. الجامع الأزهر يمتلئ بالمصلين في صلاة العشاء والتراويح
مصدر مسؤول ينفي صحة التقارير المتداولة حول إثيوبيا و البحر الأحمر
8 آلاف جنيه مرتب.. وظائف خالية للشباب بشروط سهلة قدم الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سامسونج تستعد للكشف عن Galaxy S26 في حدث Unpacked 2026

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

كشفت منصة Gizmodo في تغطية مباشرة لفعالية Galaxy Unpacked 2026 أن سامسونج تستعد للإعلان رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S26 يوم 25 فبراير في سان فرانسيسكو، حيث من المنتظر تقديم ثلاثة طرازات هي Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra.​

أوضحت المنصة أن سامسونج ستسلّط الضوء في الحدث على جيل جديد من مزايا Galaxy AI، مع التركيز بشكل خاص على تقنية شاشة جديدة في النسخة الأعلى تحمل اسم Privacy Display، إلى جانب جيل جديد من السماعات اللاسلكية Galaxy Buds 4 وGalaxy Buds 4 Pro.​

«شاشة الخصوصية» أبرز ما يميّز Galaxy S26 Ultra

أشارت Gizmodo إلى أن ميزة Privacy Display تُعد حتى الآن «السبب الأبرز للحماس» تجاه Galaxy S26 Ultra، وفق وصفها، إذ تعتمد على طبقة خاصة في الشاشة تتيح تعتيم كامل الشاشة أو أجزاء منها أو حتى الإشعارات، بحيث لا يمكن رؤيتها إلا عند النظر مباشرة إلى الهاتف من الأمام.

أكدت المنصة أن تسريبات سابقة، بينها فيديو نشره المسرّب Ice Universe، أظهرت كيف تبدو الشاشة عادية عند النظر المباشر، بينما تظهر داكنة تقريبًا من الزوايا الجانبية، في محاولة لحماية المستخدم من تطفل الأشخاص الجالسين بجواره في المواصلات أو الأماكن العامة.​

هواتف Galaxy S26 تأتي كتطوير تدريجي لسلسلة S25

أوضحت Gizmodo أن كل ما تسرّب حتى الآن يشير إلى أن Galaxy S26 وS26+ وS26 Ultra سيكونون بمثابة تطوير تدريجي للإصدارات الحالية Galaxy S25 وS25+ وS25 Ultra، سواء من ناحية التصميم العام أو أسلوب الاستخدام اليومي.​

أشارت المنصة إلى أن سامسونج ستركّز على تحسينات في الكاميرا والذكاء الاصطناعي وعمر البطارية وتجربة الشاشة، أكثر من تقديم تغيير جذري في شكل الهاتف، مع الإبقاء على قلم S Pen في نسخة Ultra كالمعتاد.​

لا إصدار S26 Edge.. وإلغاء فكرة الهاتف «الأرفع»

أكدت Gizmodo أن سامسونج لن تعلن، بحسب التقارير، عن نسخة Galaxy S26 Edge فائقة النحافة، بعد أن قررت إيقاف هذا الخط من المنتجات نتيجة ضعف مبيعات Galaxy S25 Edge الذي قدّم تصميمًا نحيفًا للغاية لكنه لم يحقق الانتشار المتوقع.​

أوضحت المنصة أن سامسونج، ومعها شركات أخرى مثل أبل التي واجهت تحديات في تسويق iPhone Air شديد النحافة، أدركت صعوبة إقناع المستخدمين بالتضحية بعمر البطارية وحرارة الجهاز من أجل تصميم أنحف فقط، وهو ما يفسّر الاتجاه الحالي للاهتمام أكثر بالعمر الفعلي للاستخدام والراحة العملية.​

توقعات بالإعلان عن Galaxy Buds 4 وBuds 4 Pro

أشارت Gizmodo إلى أن الحدث لن يقتصر على هواتف جالاكسي فقط، إذ تشير التسريبات إلى أن سامسونج ستكشف أيضًا عن جيل جديد من السماعات اللاسلكية Galaxy Buds 4 وGalaxy Buds 4 Pro، بعد أسابيع من التسريبات حول إعادة تصميم شكل السماعات وتحسينات في إلغاء الضوضاء النشط.​

أكدت المنصة أن هذه السماعات ستنافس بشكل مباشر منتجات أبل مثل AirPods 4 مع إلغاء الضوضاء وAirPods Pro 3، مع توقعات بانتقال سامسونج إلى تصميم أقل حِدة من حيث الحواف مقارنة بتصميم «الشفرة» الحالي، وإن كانت التفاصيل النهائية للتصميم والمزايا ما زالت في نطاق الشائعات حتى موعد الحدث.

سامسونج Galaxy S26 Unpacked 2026 Privacy Display

فول بالبشاميل
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
المداح
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

