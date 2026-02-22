ينافس سامسونج..شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

بينما حصلت سلسلة هواتف Xiaomi 17 الرائدة أخيرًا على موعد إطلاق عالمي رسمي ، كشف تقرير جديد عن مزيد من التفاصيل حول هواتفها الرائدة ذات الأسعار المعقولة من الجيل التالي. قد تظهر سلسلة Xiaomi 17T لأول مرة قبل الموعد المحدد بأشهر، مما قد يعني إطلاقًا عالميًا مبكرًا أيضًا.

مواصفات هاتف Xiaomi 17T



عادةً ما تصل سلسلة T من شاومي في النصف الثاني من العام، لكن هذه الرصدات تُلمّح إلى إطلاق طرازي Xiaomi 17T وXiaomi 17T Pro في وقت أبكر بكثير. لذا، بدلاً من الإصدار المتوقع في سبتمبر 2026، قد تُطرح هذه الهواتف الرائدة الجديدة ذات الأسعار المعقولة في مايو 2026 تقريبًا.

هواتف شاومي

ميزات شاومي 15 تي



على الجانب الاخر وفقا للتسريبات سيطرح هاتفي Xiaomi 17T و17T Pro قبل أربعة أشهر وهذا يعني أيضًا أن توفرهما في الأسواق العالمية سيكون أسرع من الجيل السابق

على الجانب الآخر قد رُصد هاتف Xiaomi 17T مؤخرًا في قاعدة بيانات HyperOS ، مما أكد زيادة ملحوظة في سعة البطارية؛ حيث ارتفعت من 5500 مللي أمبير في الساعة في الجيل السابق إلى 6500 مللي أمبير في الساعة.

على الرغم من أن سرعة الشحن لا تزال عند 67 واط، إلا أن هاتف Xiaomi 17T سيحتوي، بحسب التقارير، على كاميرا ثلاثية العدسات، تتألف من كاميرا رئيسية OmniVision OV50E، وعدسة OmniVision OV13B فائقة الاتساع، وعدسة Samsung ISOCELL JN5 المقربة. ومن المتوقع أن يُزود هذا الطراز بمعالج MediaTek Dimensity 9500s.