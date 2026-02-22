قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول سابق في الـ CIA: الضربة الأميركية على إيران قد تكون خلال 48 ساعة
رامز جلال ساخرا من مصطفى غريب: تباع على تريلا.. وشنبه زي جناحات الطيارة
رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ينافس سامسونج..شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

هواتف Xiaomi 17 الرائدة
هواتف Xiaomi 17 الرائدة
لمياء الياسين

بينما حصلت سلسلة هواتف Xiaomi 17 الرائدة أخيرًا على موعد إطلاق عالمي رسمي ، كشف تقرير جديد عن مزيد من التفاصيل حول هواتفها الرائدة ذات الأسعار المعقولة من الجيل التالي. قد تظهر سلسلة Xiaomi 17T لأول مرة قبل الموعد المحدد بأشهر، مما قد يعني إطلاقًا عالميًا مبكرًا أيضًا.

مواصفات هاتف Xiaomi 17T
 

عادةً ما تصل سلسلة T من شاومي في النصف الثاني من العام، لكن هذه الرصدات تُلمّح إلى إطلاق طرازي Xiaomi 17T وXiaomi 17T Pro في وقت أبكر بكثير. لذا، بدلاً من الإصدار المتوقع في سبتمبر 2026، قد تُطرح هذه الهواتف الرائدة الجديدة ذات الأسعار المعقولة في مايو 2026 تقريبًا.

هواتف شاومي

ميزات شاومي 15 تي
 

على الجانب الاخر وفقا للتسريبات سيطرح هاتفي Xiaomi 17T و17T Pro قبل أربعة أشهر وهذا يعني أيضًا أن توفرهما في الأسواق العالمية سيكون أسرع من الجيل السابق

على الجانب الآخر قد رُصد هاتف Xiaomi 17T مؤخرًا في قاعدة بيانات HyperOS ، مما أكد زيادة ملحوظة في سعة البطارية؛ حيث ارتفعت من 5500 مللي أمبير في الساعة في الجيل السابق إلى 6500 مللي أمبير في الساعة.

على الرغم من أن سرعة الشحن لا تزال عند 67 واط، إلا أن هاتف Xiaomi 17T سيحتوي، بحسب التقارير، على كاميرا ثلاثية العدسات، تتألف من كاميرا رئيسية OmniVision OV50E، وعدسة OmniVision OV13B فائقة الاتساع، وعدسة Samsung ISOCELL JN5 المقربة. ومن المتوقع أن يُزود هذا الطراز بمعالج MediaTek Dimensity 9500s.

هواتف Xiaomi 17T سلسلة Xiaomi 17T الهواتف الرائدة قاعدة بيانات HyperOS هاتف Xiaomi 17T Xiaomi 17T Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

ترشيحاتنا

مرام علي

مرام علي: اعتذرت عن مسلسل مع المخرجة كاملة أبوذكري بسبب "عروس بيروت"

عمرو الليثي

مأساة مسن في كرداسة| عمرو الليثي يمنحه 5 آلاف جنيه لمساندته في مواجهة ظروف الحياة

رامز جلال

رامز جلال ساخرا من مصطفى غريب: كوميديان في النحت ولخبط المونتاجات ومبقناش عارفين الفلات من التكييفات

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد