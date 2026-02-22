الوجه الجديد محمد حماد يتألق في الحلقة الخامسة من "راس الأفعى"

لفت الفنان الشاب محمد حماد الأنظار إليه فى الحلقة الخامسة من مسلسل رأس الأفعى حيث يظهر بشخصية شاب يحاول الارتباط من النقيب نورا “كارولين عزمي” إلا أن الظروف المحيطة به تتسبب فى تعطيل ارتباطه بها خاصة ان والدتها ترفض عرضه بزواجهما فى شقة إيجار.

واستطاع محمد حماد ان يقدم الشخصية ببراعة شديدة حيث عبر عن كثير من الشباب فى هذه المرحلة وما كان كان يعانون منه بسبب عدم الاستقرار فى البلاد خاصة بعد فض رابعة.

محمد حماد عبر عن انفعالات الشخصية بشكل جيد خاصة فى مشهد مواجهة والدة نورا “أميرة العايدي” والذى انتهى بحالة من الحسرة والانكسار له بعد رفضها زواجهما.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.